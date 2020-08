Béziers : quatre jeunes condamnés pour avoir monté un guet-apens et volé 6 000 euros

Quatre jeunes de 19 à 23 ans avaient fait miroiter à deux hommes de Haute-Loire la vente de 200 cartouches de contrebande estimées à 6 000 euros. La vente, prévue à Béziers (Hérault) au mois de juillet, s'est transformée en lynchage.

Quatre jeunes Héraultais ont été condamnés ce mardi par le tribunal correctionnel de Béziers, pour vol aggravé, après l'agression de deux hommes à qui ils avaient dérobé 6 000 euros, rapporte jeudi 20 août France Bleu Hérault.

C'est un véritable guet-apens qui avait été tendu en juillet dernier. Les victimes, en provenance de Haute-Loire, avaient fait le déplacement à Béziers dans l'espoir d'acheter au marché noir 200 cartouches de cigarettes dont la valeur marchande s'élève à 6 000 euros. Le vendeur avait été identifié sur le réseau social Snapchat.

Les acheteurs avaient rendez-vous au centre commercial du Polygone, avant d'être redirigés vers une impasse à proximité du centre pénitentiaire. Sous la menace d'un pistolet, les deux hommes sont alors mis à genoux, frappés à plusieurs reprises, gazés avant d'être délestés de leur sacoche contenant 6 000 euros en liquide.

Des peines d'un an à quatre ans de prison ferme

Une enquête de police menée par la brigade de sûreté urbaine du commissariat de police de Béziers a permis de remonter très rapidement jusqu'aux malfaiteurs. Trois jours plus tard, quatre suspects, originaires de Béziers et de deux communes héraultaises, ont été interpellés. Agés de 19 à 23 ans, ils reconnaissent les faits. Au cours des perquisitions, plus de 2 000 euros en liquide sont retrouvés ainsi que la sacoche et des pièces d'identité appartenant à l'une des deux victimes.

Mardi 18 août, les quatre jeunes Héraultais comparaissaient devant le tribunal correctionnel, qui a prononcé entre un et quatre ans de prison ferme, la peine la plus lourde pour le plus âgé, qui avait un casier judiciaire. Tous font l'objet d'un suivi probatoire avec notamment l'obligation de travailler et d'indemniser les victimes.