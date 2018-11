Corrèze : les assises pour la mère qui cachait son bébé dans un coffre de voiture

C’est dans un coffre que la petite Séréna âgée de deux ans a été retrouvée. Alors que sa mère vient effectuer des réparations sur sa voiture, deux garagistes sont alertés par des gémissements et une odeur épouvantable. "C’est là où j’ai vu l’horreur", témoignait Denis Delatour, commercial au garage de Terrasson-Lavilledieu (Dordogne), le 26 octobre 2013. Cinq ans plus tard, l’image du bébé en train de suffoquer hante encore le garage. "Tout revient en mémoire, témoigne Guillaume Iguacel-Lisa, chef d’atelier. Surtout la réaction de la mère qui avait l’air un peu impassible, qui regardait ça de loin. C’est ce qui a été le plus choquant."

La mère risque jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle

Rosa-Maria Da Cruz, âgée de 50 ans cachera son enfant du reste de la famille pendant 23 mois. Chez elle, dans sa maison, c’est dans une pièce en travaux qu’elle dissimulera Séréna. Lundi 12 novembre, elle comparaît devant la cour d’assises de la Corrèze, qui essaiera d’expliquer le geste de cette mère de trois autres enfants en parfaite santé. Elle risque jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle.

