DIRECT. Suivez le procès de la mère de Séréna, le bébé caché dans un sous-sol et le coffre d'une voiture

: Le procès de la mère de Séréna se déroulera à partir de 14h à Tulle, sous l'œil de nombreux médias, raconte une journaliste de France 3 sur place. Certains sont même venus du Portugal, le pays d'origine de Rosa-Maria Da Cruz.

Catherine Fournier raconte, dans un long récit, comment une mère a caché au reste du monde qu'elle avait eu un enfant, pendant deux ans. Rosa-Maria Da Cruz confinait la petite Séréna dans une pièce de son logements, puis dans le coffre de sa voiture, où elle a fini par être découverte. Rosa-Maria Da Cruz, mère de trois autres enfants, est jugée à partir de cet après-midi à Tulle (Corrèze). Vous pourrez suivre ce procès en direct à partir de 14h.









: Le 25 octobre 2013, un garagiste de Dordogne découvrait une petite fille de 2 ans que sa mère faisait vivre dans le coffre de sa voiture. Cette dernière est jugée à partir de 14 heures par la cour d'assises de Corrèze. Je vous raconte l'histoire dans cet article.













: Aujourd'hui âgée de 7 ans, la fillette est actuellement placée en famille d'accueil. Elle souffre d'un syndrome autistique irréversible. Je vous raconte les faits dans cet article.













: Cette "incroyable dissimulation" est consécutive à "un déni de grossesse poussé à l'extrême", selon la défense. Les associations de protection de l'enfance, parties civiles au procès, y voient plutôt une femme enfermée dans une spirale du mensonge.







