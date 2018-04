Australie : un garçon de 12 ans s'enfuit à Bali... avec la carte de crédit de ses parents

"Il n'aime pas qu'on lui dise 'non' et résultat, j'ai un gosse en Indonésie", a raconté sa mère Emma la chaîne de télévision Channel Nine, lundi 23 avril.

Une fugue internationale. En Australie, un garçon de 12 ans a pu prendre l'avion tout seul à destination de l'île indonésienne de Bali et passer quatre jours à l'hôtel... avec la carte de crédit de ses parents. "Il n'aime pas qu'on lui dise 'non' et résultat, j'ai un gosse en Indonésie", a raconté sa mère Emma la chaîne de télévision Channel Nine, lundi 23 avril.

L'adolescent s'est enfui de son domicile de Sydney après s'être disputé avec sa mère. Il s'est d'abord envolé pour Perth, dans l'Etat d'Australie-Occidentale, avec la compagnie à bas coût Jetstar et puis pour Bali, d'après la chaîne de télévision. "C'est facile, c'est bien trop facile. C'est un problème avec notre système", a ajouté sa mère, appelant au renforcement des contrôles pour les jeunes.

Des vacances à 8 000 dollars

L'adolescent a expliqué que la compagnie aérienne lui avait dit cette fois-ci qu'il n'avait pas besoin d'autorisation pour embarquer. Il a passé quatre jours à Bali, où il a raconté s'être enregistré à l'hôtel, avoir loué un scooter et bu de la bière avant qu'un ami n'alerte sa mère après avoir vu une vidéo géolocalisée de lui dans la piscine. Ces vacances ont coûté à ses parents 8 000 dollars australiens (5 000 euros), selon Channel Nine.

La police fédérale a expliqué avoir été alertée initialement des velléités d'escapade du garçon le 8 mars, avant d'apprendre qu'il se trouvait à Bali le 17 mars. L'enfant a été retrouvé par la police indonésienne le lendemain, puis ses parents sont partis sur l'île pour le récupérer.

En Australie, les enfants de moins de cinq ans ne peuvent voyager non accompagnés. Entre cinq et 11 ans, ils disposent de billets pour mineur non accompagnés tandis qu'entre 12 et 15 ans, il leur faut une autorisation de leur tuteur légal.