Attaque mortelle d'un fourgon : les syndicats pénitentiaires appellent à l'arrêt du mouvement après les nouvelles propositions du ministère

Trois des quatre syndicats de l'intersyndicale pénitentiaire, la CGT, FO et le SPS, ont signé les propositions formulées par le ministère de la Justice vendredi 17 mai, appelant à la fin du mouvement déclenché après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire mardi dernier, a appris franceinfo de source syndicale.

FO Justice, la CGT et le SPS appellent à l'arrêt du mouvement, tandis que l'Ufap-Unsa appelle à le suspendre et se prononcera sur une signature mardi prochain, a précisé cette source.

Le ministère de la Justice a formulé vendredi soir de nouvelles propositions pour renforcer la sécurité des agents pénitentiaires. Ce "relevé de décision" que s'est procuré franceinfo reprend une grande partie des contre-propositions transmises la veille par l'intersyndicale.

Trois jours de protestations

Il mentionne notamment le fait de banaliser une grande partie des véhicules des services pénitentiaires, prévoit une "dotation rapide en armes longues et armes d’épaules automatiques" ou encore une limitation des extractions grâce au développement du "recours à la visio conférence pour les interrogatoires" et le fait de "privilégier les déplacements des magistrats et greffiers au sein des établissements pour les détenus les plus signalés".

Les agents pénitentiaires, insatisfaits des premières réponses du gouvernement à leurs revendications, avaient prolongé vendredi pour une troisième journée leur mouvement de blocage des prisons entamé après l'attaque mortelle d'un fourgon de transfert de détenu, mardi dans l'Eure.