Extractions, armes, formations... Quelles sont les propositions du ministre de la Justice aux syndicats après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire

"Limiter les extractions, en particulier les plus dangereuses", "dotations en armes longues"... Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a fait plusieurs propositions aux quatre principales organisations syndicales pénitentiaires, après les avoir reçues mercredi 15 mai, au lendemain de l'attaque contre un fourgon pénitentiaire qui a fait deux morts et trois blessés graves parmi les agents.

La liste de ces propositions, qui comporte 21 points, figure dans un "relevé de décisions" envoyé ce jeudi aux syndicats, que franceinfo et France Bleu Paris se sont procurés. Les syndicats, qui attendaient de recevoir ce document, vont maintenant consulter leur base et diront s'ils lèvent ou non le blocage des établissements pénitentiaires reconduit jeudi matin.

Il s'agit notamment de "limiter les extractions, en particulier les plus dangereuses". "En lien avec les services judiciaires", le ministre entend "développer le recours à la visioconférence pour les présentations aux magistrats et certaines audiences". Autre proposition, "privilégier les déplacements des magistrats et greffiers au sein des établissements s’agissant des interrogatoires des détenus les plus signalés". La "révision des niveaux d’escortes et des compositions des équipes" est aussi prévue. L'objectif est de "mettre un terme au panachage afin de limiter les extractions à deux agents".

Un protocole d’accord envisagé pour la semaine du 10 juin

Des "dotations en armes longues et armes d’épaules automatiques" sont aussi au programme. Lors de l'attaque de mardi au péage d'Incarville (Eure), les assaillants étaient plus lourdement armés que les agents pénitentiaires. Ces dotations s'accompagneront de l'élaboration d’une doctrine d’emploi" de ce type d'armement et d'un "plan de formation".

Autre point, la "systématisation de la formation premiers secours" et "blessures de guerre". Quant à la "poursuite et l'extension des opérations de lutte contre les portables et l’usage de stupéfiants en détention", elle fait également partie des priorités affichées par Eric Dupond-Moretti.

Reste maintenant à concrétiser ces propositions. "D’ici 15 jours, un accord de méthode est à établir en vue de l’élaboration d’un protocole d’accord, qui devra être finalisé pour la semaine du 10 juin, détaillant les mesures et calendrier de mise en œuvre, et prévoyant les modalités de suivi", peut-on lire dans le document.