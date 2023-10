Reportage "C'était important de venir honorer sa mémoire" : à Arras, le recueillement des habitants après l'assassinat de Dominique Bernard

Près de 5 000 personnes se sont rassemblées, dimanche 15 octobre, dans la ville du Pas-de-Calais, deux jours après l'assassinat du professeur de lettres.

Temps de lecture : 2 min

Une Marseillaise résonne sur la place des Héros d'Arras (Pas-de-Calais), lors de la cérémonie d'hommage à Dominique Bernard, dimanche 15 octobre. Dans la foule, Jeanne, une étudiante, est encore sous le choc : "On est tous abasourdis que ça arrive dans notre ville, raconte-t-elle à franceinfo. Ce qu'il s'est passé est dramatique et je pense qu'il est important de rendre hommage à ceux qui sont partis et qui ont permis de protéger les élèves."

>> Attentat dans un lycée d'Arras : suivez les dernières informations dans notre direct

Comme elle, près de 5 000 personnes se sont rassemblées dans la préfécture du Pas-de-Calais, deux jours après l'assassinat du professeur de lettres par un jeune de 20 ans, fiché S. "Ça aurait pu être nous", estiment deux anciens élèves, Tom et Laurie. La jeune femme s'avance vers la plaque en mémoire des victimes du terrorisme, une rose à la main, touchée par ce qu'il s'est passé : "C'est un enseignant qui est mort. C'est la deuxième fois, malheureusement, que ça arrive. Ça s'est passé pas très loin de chez moi. Ce n'est pas l'enseignant que j'ai eu mais c'était quand même important de venir honorer sa mémoire."

"Pas question de laisser la terreur prendre le dessus", estime le maire d'Arras, Frédéric Leturque

Trois ans après la mort de Samuel Paty devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), un autre enseignant a été victime d'un attentat terroriste. Pour les habitants d'Arras, il faut maintenant se retrouver et être ensemble. "On voit vraiment un peuple qui s'est soudé. Je trouve ça vraiment bien", estime Mickaël, un étudiant présent au rassemblement. Il poursuit : "On a forcément quelqu'un de plus ou moins proche qui est en lien avec ce collège : des voisins, une nounou. Donc c'est perturbant."

"Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty il est insupportable d'avoir à revivre le même effroi." Catherine Piécuche, secrétaire académique du FSU Nord-Pas-de-Calais et porte-parole de l'intersyndicale enseignante à franceinfo

Isabelle travaille face à la cité scolaire Gambetta, elle affirme avoir "vu l'horreur devant l'établissement. C'est très important de montrer qu'on est un peuple solidaire et l'être aussi envers les professeurs parce que s'il n'avait pas été là, je pense que l'horreur aurait été pire que ça." "Nous sommes toutes et tous rassemblés, unis. Debout", lance Frédéric Leturque, le maire d'Arras. Le beffroi et les cloches des églises de la ville ont sonné à la fin de la cérémonie pour rendre un dernier hommage à Dominique Bernard.