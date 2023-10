Direct Attentat dans un lycée d'Arras : un rassemblement organisé à 11 heures par la mairie pour rendre hommage à Dominique Bernard

Deux jours après la mort de Dominique Bernard dans un attentat terroriste dans un lycée d'Arras, la mairie de la ville a appelé à un rassemblement dimanche 15 octobre à 11 heures, pour rendre hommage à l'enseignant. La municipalité invite ses habitants à déposer des fleurs au pied du Beffroi de la Place des Héros et précise que la sirène d'Arras va retentir durant l'événement. Plusieurs rassemblements spontanés ont déjà eu lieu à Arras et dans toute la France pour rendre hommage aux victimes de l'attaque au couteau qui a fait un mort et trois blessés. Suivez notre direct.

Gérald Darmanin nie toute "faille des services de renseignements". Le principal suspect de l'attentat était un ancien élève radicalisé du lycée d'Arras visé par l'attaque. Mohammed M., fiché S, était suivi depuis l'été par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Celle-ci l'avait interpellé la veille des faits "pour vérifier s'il n'avait pas d'arme" et contrôler son téléphone, selon le ministre de l'Intérieur, qui exclut une "faille des services de renseignements".

Onze personnes placées en garde à vue. Une onzième personne a été placée en garde à vue, samedi, dans le cadre de l'enquête sur l'attaque terroriste dans un lycée d'Arras, a appris franceinfo de source proche de l'enquête. Le principal suspect, Mohamed M., continue de garder le silence.

Un temps de recueillement sera organisé lundi. Les cours seront annulés dans les collèges et les lycées, lundi, entre 8 heures et 10 heures, pour permettre un temps d'échange entre les enseignants, a annoncé samedi le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, dans un document envoyé à la communauté éducative et consulté par franceinfo. "Vous avez besoin de vous retrouver, d'échanger, de préparer au mieux le retour des élèves", écrit-il, ajoutant qu'une minute de silence aura lieu à 14 heures. En primaire, l'échange entre professeurs aura lieu sur la pause de la mi-journée, avant un temps d'hommage qui devra "tenir compte de l'âge des élèves".