Arnaques financières : les escrocs investissent les réseaux sociaux grâce à certains influenceurs

Le nombre de fraudes signalées a augmenté de 15% en deux ans. De faux placements, crédits ou épargnes qui se déroulent de plus en plus sur Facebook, Tik Tok ou Snapchat et visent de plus en plus de jeunes.

Pendant les confinements liés à l'épidémie de Covid-19, les Français ont mis plus d'argent de côté, et ils ont aussi passé plus de temps sur internet. C'est donc assez logiquement que les escrocs ont investi les réseaux sociaux Facebook, Tik Tok, d'Instagram ou Snapchat. Les autorités ont reçu 15 % de signalements en plus pour des arnaques financières cette année par rapport à 2019 avec un préjudice estimé à 500 millions d'euros par an. Et la nouveauté c'est de passer par des influenceurs, des célébrités qui font de la publicité en leur nom.

Des victimes plus jeunes et plus modestes

La star de la téléréalité Nabilla Benattia, par exemple, a été condamnée l'été dernier pour avoir fait la promotion d'une formation frauduleuse de trading. Une méthode qui marche très bien constate Virginie Beaumeunier, à la tête de la Direction générale de la Répression des fraudes (DGCCRF) : "Les influenceurs, effectivement, qui ont la capacité à donner l'impression d'une communauté, d'une proximité avec le consommateur, vont rassurer le consommateur et par conséquent, celui ci va être moins méfiant et donc va croire, évidemment, son cercle d'amis ou sa communauté plus facilement qu'une simple publicité".

Et grâce aux réseaux sociaux, les escrocs peuvent cibler beaucoup plus de clients potentiels mais aussi de nouvelles populations, plus jeunes et plus modestes. Des cibles à qui l'on vend de l'argent facile, à coup de slogans chocs comme "devenir millionaire avant 30 ans", tout cela en surfant sur la défiance des victimes envers les banques et les institutions. Ces victimes perdent ensuite leur argent mais pas seulement explique la procureur de la République de Paris, Laure Beccuau : "Ce sont véritablement des économies de toute une vie. Des économies qui permettraient peut être de faire construire sa maison, d'aider ses enfants, ses petits enfants. Ce sont quelquefois des problèmes de couple qui surgissent quand la femme découvre que le mari a investi dans un produit qui ne rapportera rien.

"L'escroquerie financière, comme toute escroquerie, est très séduisante, mais elle peut avoir des effets catastrophiques sur la vie quotidienne. " Laure Beccuau, procureure de la République de Paris à franceinfo

Car les victimes perdent souvent beaucoup d'argent : 40 000 euros en moyenne, selon l'autorité des marchés financiers.