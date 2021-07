Alpes-Maritimes : la traque est terminée, un "corps correspondant à l'homme" soupçonné du meurtre d'une femme a été retrouvé, annonce la gendarmerie

La traque prend fin. Un corps correspondant à celui de l'homme recherché à Gréolières (Alpes-Maritimes) a été retrouvé, mardi 20 juillet à la mi-journée, annonce la gendarmerie. L'homme de 33 ans était recherché depuis dimanche par les forces de l'ordre, principal suspect dans le meurtre d'une jeune femme à Plan-de-la-Tour (Var).

Fin des recherches à #Gréolières.

Un corps correspondant à l'homme recherché pour l'homicide de Plan de la Tour a été retrouvé par le dispositif de recherche opérationnelle de la @Gendarmerie.#Notreengagementvotresecurite #gign #psig #AlpesMaritimes pic.twitter.com/4WlZQxRtI1 — Gendarmerie des Alpes-Maritimes (@Gendarmerie_006) July 20, 2021

Un appel à témoins avait été lancé lundi et plus de 200 gendarmes et membres du GIGN étaient mobilisés sur les lieux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a adressé sur Twitter ses remerciements aux forces mobilisées, "ainsi qu’à l’ensemble des services de l’Etat".