Agressions de policiers : pour Gérard Collomb, "cette société de la violence ne saurait continuer à exister"

"Ce sont des actes sauvage totalement inadmissibles." Le ministre de l'Intérieur a fermement condamné, sur Europe 1, mardi 2 janvier, les agressions de policiers survenues dimanche soir à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) et lundi lors d'un contrôle d'un scooter volé à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). "Il reste toujours les phénomènes qui peuvent exister dans un certain nombre de quartiers (...) où il y a une espèce de violence inadmissible contre la police", a encore réagi Gérard Collomb.

"L'enquête avance"

"Cette société de la violence ne saurait continuer à exister", a martelé le locataire de la place Beauvau, appelant à briser "une mécanique infernale". Gérard Collomb a assuré être confiant quant à l'enquête en cours : "Il y a eu un certain nombre de vidéos on va pouvoir travailler pour retrouver les agresseurs." Et le ministre de l'Intérieur de poursuivre : "Nous sommes pleinement mobilisés pour appréhender leurs auteurs. L’enquête avance."