Affaire Merah : dix ans après, les Toulousains profondément marqués par le souvenir de la tuerie

Il y a 10 ans, Mohamed Merah tuait à Toulouse et Montauban sept personnes entre le 11 et le 19 mars 2012, trois militaires à Montauban puis trois enfants et un enseignant dans l'école de confession juive Ohr Torah à Toulouse. Dix ans après les faits, les Toulousains restent marqués à différents degrés, tout comme la communauté juive de la ville, alors le président de la République, Emmanuel Macron, commémore dans la ville dimanche 20 mars après-midi ces attentats sanglants en présence du président d'Israël, Isaac Herzog, ainsi que des anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy.

Parler des attentats reste dur pour la communauté juive toulousaine. C'est le constat de Franck Touboul, président du Crif Toulouse Midi-Pyrénées, le Conseil représentatif des institutions juives de France. "C'est difficile d'ouvrir cette plaie, reconnaît-il. "Dans ma famille et au-delà, les gens n'ont plus tellement envie d'en parler. Ils ont envie de se souvenir parce que c'est consubstantiel à l'identité juive, le souvenir, c'est ce qui nous structure de nous souvenirs. Donc, nous ne cherchons pas du tout à effacer. Mais en parler, c'est difficile."

Les attentats sont gravés dans les mémoires

Lorsqu'on leur pose la question dans la rue, les Toulousains semblent bien se souvenir du drame. Les attentats de 2012 sont restés gravés dans la mémoire de certains comme ce passant qui affirme : "Évidemment que ça marque les esprits pour très longtemps et on y repense encore de temps en temps. Dès que des événements similaires se produisent dans le pays, forcément on repense à ce drame qui s'est passé dans notre ville. C'est très important de ne pas oublier." Chez d'autres, cet anniversaire fait remonter à la surface des souvenirs de 2012 : "Je me souviens que quand tout a commencé à Montauban, on parlait du tueur à scooter. Alors moi, quand je croisais un scooter dans la rue, je me posais des questions..."

Pour d'autres encore, l'attentat commis par Mohamed Merah en 2012 pose d'importantes questions en matière de sécurité. "Qu'est ce qui a été fait depuis dix ans pour pas que ça recommence ?, interroge ce Toulousain que nous croisons au détour d'une rue. J'aimerais qu'on en parle un peu plus. Qu'il n'y ait pas seulement une commémoration mais qu'on sache ce qu'ils font pour ne pas que ça recommence." Ne plus jamais revivre l'horreur des attentats est bien le souhait général de ces habitants.