Abdelkader Merah condamné en appel à 30 ans de prison et reconnu coupable de complicité d'assassinats

En première instance, en 2017, Abdelkader Merah avait été acquitté du chef de complicité des crimes de son frère.

Le verdict est tombé. Abdelkader Merah, le frère du jihadiste toulousain, a été condamné en appel à 30 ans de prison par la cour d'assises spéciale de Paris, jeudi 18 avril. Cette peine est assortie d'une peine de sureté des deux tiers. Il est aussi reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes et de complicité d'assassinats. L'accusation, qui l'a décrit comme le "mentor" du jihadiste toulousain, avait requis la perpétuité contre lui.

En première instance en 2017, Abdelkader Merah avait été condamné à 20 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes, mais avait été acquitté du chef de complicité des crimes de son frère. "Je voudrais simplement dire que je n'ai rien à voir avec l'action perpétrée par mon frère", a-t-il déclaré à la barre à la fin de son procès. Ses avocats ont dénoncé un procès pour l'exemple et défendu la thèse selon laquelle il n’avait fourni "aucune assistance" à des actes "dont il ignorait tout".

"Une communauté d’esprit de projets et d’action"

Fettah Melki, condamné en premier ressort à 14 ans de réclusion criminelle pour avoir fourni un gilet pare-balles et un pistolet-mitrailleur à Mohamed Merah, en ayant connaissance de sa radicalisation, a lui été condamné à 10 ans de prison. Entre "15 et 20 ans" avaient été réclamés par l'accusation.

Mohamed Merah, qui se réclamait d'Al Qaïda, a tué en mars 2012 trois militaires, trois écoliers juifs et le père de deux d’entre eux, à Toulouse et Montauban, avant d'être abattu par la police. Pour le ministère public, Abdelkader Merah était lié à son frère par "une communauté d’esprit de projets et d’action".