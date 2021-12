Eurozapping : négociation toujours en cours entre la France et le Royaume-Uni sur les licences de pêches, Julian Assange extradé vers les Etats-Unis ?

À Bruxelles (Belgique), la France et le Royaume-Uni continue de négocier pour la délivrance de licences de pêche. Si la France a déjà obtenu plus de 1 000 licences, elle en espère encore 104. Mais après presque un an d’attente, les pêcheurs français sont sceptiques. Alors que l’ultimatum fixé par l’UE prend fin vendredi, la France accuse le Royaume-Uni de mauvaise foi et menace d’aller au contentieux.





Extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis en vue

À Londres (Royaume-Uni), une décision de justice ouvre la voie vers une extradition de Julian Assange, le lanceur d'alerte avec les WikiLeaks, vers les Etats-Unis. Ses soutiens ont affiché leur mécontentement dans les rues de la capitale britannique. Les Etats-Unis reprochent à Julian Assange d’avoir révélé près de 700 000 dossiers sur des activités militaires américaines en Irak et en Afghanistan. Depuis deux ans et demi, il est incarcéré dans une prison près de Londres.