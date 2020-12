Joël Le Scouarnec condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur quatre mineures

L'ancien chirurgien était notamment jugé pour des faits commis sur ses deux nièces. La cour ordonne aussi un suivi socio-judiciaire de trois ans et une injonction de soins à son encontre.

L'ancien chirurgien Joël Le Scouarnec a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur quatre mineures. Le verdict est tombé jeudi 3 décembre, dans la soirée, après quatre heures de délibération. La cour ordonne aussi un suivi socio-judiciaire de trois ans et une injonction de soins. L'avocat général avait requis 15 ans de prison et 10 ans de suivi socio-judiciaire.

Joël Le Scouarnec était jugé depuis lundi, à huis clos, devant la cour d’assises de Charente-Maritime. Le procès concernait des faits commis sur quatre mineures à l’époque des faits : ses deux nièces, une petite patiente de l’hôpital de Loches, et une petite voisine de Jonzac, qui l’avait dénoncé. Durant l'audience, Joël Le Scouarnec a reconnu des faits de viols, mais au compte-gouttes, oscillant, selon des avocats de parties civiles, entre "amnésie" et "aveux stratégiques".

Joël Le Scouarnec est également mis en examen à Lorient, dans le Morbihan, dans une seconde procédure, là encore pour viols et agressions sexuelles, sur 312 victimes potentielles.