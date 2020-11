Info franceinfo Michel Fourniret a donné un lieu précis où il dit avoir enterré le corps d'Estelle Mouzin

Michel Fourniret a donné un lieu précis où il dit avoir enterré le corps d'Estelle Mouzin, lors des fouilles dans les Ardennes fin octobre, a appris franceinfo de sources concordantes, vendredi 20 novembre. Il s’agit d’un "lieu qui fait sens et qui est corroboré par un témoignage", indique une source proche de l’enquête. La juge Sabine Khéris, chargée des investigations, a prévu de se rendre à cet endroit le 7 décembre prochain.

Michel Fourniret "a effectivement donné des indications qui nous permettent d'espérer que de nouvelles fouilles nous permettront de retrouver le corps", a réagi Me Didier Seban, avocat d'Eric Mouzin, le père de la fillette, vendredi sur franceinfo. "On est dans l'espoir de ces nouvelles fouilles et de pouvoir donner au moins une explication à la famille".

Des fouilles infructueuses dans les Ardennes

Michel Fourniret a été mis en examen en novembre 2019 pour la mort d’Estelle Mouzin. Son ex-épouse a été mise en examen pour complicité dans cette même affaire. Fin octobre 2020, Michel Fourniret avait été emmené dans les Ardennes dans l’espoir qu’il dise où se trouve le corps d’Estelle Mouzin. Pendant cinq jours, la juge d'instruction Sabine Khéris a tenté de raviver les souvenirs du tueur en série à travers une mise en situation pour retrouver le corps d'Estelle, en janvier 2003 à Guermantes (Seine et Marne) et qu'il a reconnu avoir tuée. D'autres fouilles, infructueuses, avaient été menées en juin.

