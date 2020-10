Affaire Estelle Mouzin : de nouvelles recherches dans un cimetière des Ardennes

Quatre mois après des fouilles infructueuses, Michel Fourniret et Monique Olivier sont amenés de nouveau dans les Ardennes. Objectif : tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003.

Va-t-on enfin retrouver le corps d’Estelle Mouzin ? Michel Fourniret et son ex-femme Monique Olivier sont une nouvelle fois dans les Ardennes depuis lundi 26 octobre pour tenter de retrouver le corps de la fillette disparue en janvier 2003. Les fouilles ont commencé à Ville-sur-Lumes, vers 15 heures, mais le convoi s’est déplacé précipitemment vers 17 heures au cimetière du quartier Montcy-Saint-Pierre de Charleville-Mézières, à quelques kilomètres.

Le tueur en série perd la mémoire

Michel Fourniret et Monique Olivier sont restés un peu plus de deux heures dans ce cimetière perché sur une colline. À la lumière bleue des voitures et grâce aux faisceaux de lampes torches, un petit groupe de gendarmes se distingue. Les yeux rivés par terre, ils sondent le sol. L'un d'entre eux tient une sorte de détecteur de métaux, un appareil pour analyser le sol et ce qui peut se trouver sous terre.

Vers 19 heures, il ne reste aucune trace évidente de fouille. Mais Michel Fourniret a déambulé entre les tombes, pour tenter de faire ressurgir ses souvenirs. C'est là tout l'enjeu de ce nouveau déplacement dans les Ardennes : profiter des éventuels éclairs de lucidité du tueur en série, qui, à 78 ans, a une mémoire de plus en plus défaillante.

Un lieu lié à une autre victime de Michel Fourniret

Le cimetière du village de Montcy-Saint-Pierre est déjà apparu dans le dossier Fourniret. C'était pour une autre disparition, celle de Jeanne-Marie Desramault, une jeune étudiante de 21 ans qui vivait dans la commune et qui a été tuée en 1989 par Michel Fourniret. Pour l'instant aucune trace du village dans le dossier Estelle Mouzin. Michel Fourniret avait trouvé "pertinent" de fouiller dans les Ardennes, dans ses anciennes résidences de Ville-sur-Lumes et au château du Sautou notamment. Il n'avait pourtant jamais évoqué ce cimetière.

Aucune information ne filtre, lundi 26 octobre au soir, sur ce que les recherches ont pu donner, mais ce cimetière est visiblement une piste neuve à explorer. Et peut-être un nouvel espoir de retrouver, 17 ans après sa mort, le corps d’Estelle Mouzin.