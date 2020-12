Affaire Fourniret : les fouilles pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin sont terminées dans les Ardennes et n'ont rien donné

Les fouilles autour du château du Sautou dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin se sont achevées jeudi 10 décembre et ne reprendront pas vendredi, a appris franceinfo auprès de Didier Seban, l'un des avocats d'Eric Mouzin le père de la fillette. "Dans ce qui a été fouillé on est sûrs qu'Estelle n'était pas enterrée là", a-t-il déclaré.

Selon nos informations, aucun élément utile à l'enquête n'a été retrouvé. "Les recherches ont été plus vites que prévu et toutes les zones qu'on imaginait possibles ont été réalisées, le domaine du Sautou est énorme, mais on n'a pas lésiné sur les moyens et malheureusement on n'a rien trouvé et la décision a été prise d'arrêter", a regretté Didier Seban.

Une zone de trois hectares fouillées

Selon Didier Serban, "la famille d'Estelle Mouzin est sensible à l'importance des moyens déployés et considère que sous l'impulsion de la juge Kheris l'enquête permet d'établir l'implication de Michel Fourniret et Monique Olivier dans l'enlèvement et le meurtre d'Estelle".

Une zone de trois hectares dans le vaste bois de la propriété située à quelques kilomètres de la frontière belge a été fouillée pendant quatre jours par les enquêteurs. C'est dans cette propriété du château du Sautou, isolée au milieu d'un bois sur la commune de Donchery, que les corps de deux jeunes victimes de Michel Fourniret avaient été retrouvés en 2004.

Un appel à témoin lancé par la gendarmerie

Ces fouilles ont été organisées pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, sur la base d'informations données par Michel Fourniret le 20 novembre dernier. L'ogre des Ardennes n'était pas présent sur place, il est hospitalisé pour des problèmes cardiaques. Michel Fourniret a avoué avoir enlevé et tué Estelle Mouzin en janvier 2003, il est mis en examen dans cette affaire pour "enlèvement et séquestration suivis de mort".

"Michel Fourniret est très âgé et il perd la mémoire. On peut penser que compte tenu du domaine il s'est trompé ou qu'il n'a pas voulu [tout dire] on est un peu entre les deux", même s'il "avait voulu dans les derniers jours collaborer à l'enquête", a indiqué maître Didier Seban.

La gendarmerie nationale a par ailleur diffusé un appel à témoin depuis le 11 novembre dernier au sujet des époux Fourniret. "Plusieurs enquêtes judiciaires intéressant Michel Fourniret et Monique Olivier (son ex-épouse) sont en cours. Dans ce contexte, si vous avez vu ou pensez avoir vu M. Fourniret et Mme Olivier (ensemble ou séparément) et que vous êtes en mesure de situer le lieu et la période, merci de contacter les services concernés à l’adresse mail suivante ou par courrier à la boîte postale dédiée", indique le document du ministère de l'Intérieur.