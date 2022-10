Affaire Estelle Mouzin : de nouvelles recherches ont débuté dans les Ardennes

Une nouvelle campagne de recherches du corps d'Estelle Mouzin, victime du tueur en série Michel Fourniret en 2003, a commencé à Issancourt-et-Rumel (Ardennes) lundi 10 octobre, a appris l'AFP auprès de l'avocat de la famille de la fillette, Didier Seban, confirmant une information de L'Ardennais.

L'opération a débuté en début d'après-midi, après l'arrivée sur place de l'ex-épouse du tueur en série, Monique Olivier, extraite de la prison de Fleury-Mérogis. Cette première journée s'est achevée aux alentours de 19 heures. Les recherches doivent reprendre mardi matin.

"Nous sommes sur le terrain avec Monique Olivier, on le parcourt, nous essayons de raviver ses souvenirs" afin "de trouver un détail qui nous permette d'identifier l'endroit où Michel Fourniret a enterré Estelle", a raconté en fin de journée Didier Seban. L'avocat a déclaré à son arrivée espérer que ces nouvelles recherches, les dixièmes pour retrouver le corps de l'enfant depuis juin 2020, seraient "cette fois les bonnes pour donner des réponses à la famille". "On peut retrouver des traces du corps, je pense. Mais retrouver le corps complètement, ça me paraît difficile", a pour sa part déclaré Richard Delgenes, l'avocat de Monique Olivier.

Michel Fourniret avait avoué sa responsabilité

Condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, Michel Fourniret, mort en mai 2021 à 79 ans, avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition de l'enfant. Estelle Mouzin avait disparu à l'âge de neuf ans à Guermantes (Seine-et-Marne), à son retour de l'école le 9 janvier 2003.

L'enquête est longtemps allée d'impasses en culs-de-sac, malgré la détermination du père de la fillette, Éric Mouzin, à retrouver sa trace. Succédant à sept autres magistrats, la juge Kheris avait réussi à faire avouer à Monique Olivier qu'elle avait accompagné son ex-mari le 11 janvier 2003 à Issancourt-et-Rumel (Ardennes), pour qu'il enfouisse le corps.