Affaire Grégory : Albert Villemin, le grand-père de l'enfant, est mort à l'âge de 92 ans

Albert Villemin vivait à l'Ehpad de Baccarat (Meurthe-et-Moselle) depuis plusieurs années.

Albert Villemin, le grand-père du petit Grégory, est décédé le week-end du 18 février à l'âge de 92 ans, a indiqué Thierry Moser à France Bleu Sud Lorraine dimanche 26. L'avocat historique des parents du petit garçon retrouvé mort dans la Vologne en 1984 n'a pas souhaité faire davantage de commentaire.

>> L'affaire Grégory résumée en cinq dates.

Albert et sa femme Monique Villemin avaient été admis ensemble il y a quelques années à l'Ehpad de Baccarat (Meurthe-et-Moselle), en raison de leur santé fragile. Monique Villemin est morte à l'âge de 88 ans, en avril 2020 au début de la première vague de Covid-19.

Un mystère vieux de près de 39 ans

Cette affaire judiciaire a connu de multiples rebondissements. En juin 2017, soit presque 33 ans après la mort du petit Grégory, cinq personnes ont été interpellées dans les Vosges dont Marcel Jacob (le frère de Monique Villemin) et Jacqueline Jacob (épouse de Marcel). Albert et Monique Villemin ont été entendus en audition libre au moment de ces arrestations.

Le père de Grégory, Jean-Marie Villemin, accusait notamment sa mère de détenir des informations sur la mort de l'enfant et la soupçonnait de vouloir protéger son fils aîné, Michel. Me Thierry Moser déclarait à franceinfo le 20 avril 2020 que selon lui, Monique Villemin était "un personnage important, central" de l'affaire et qu'elle "était en possession de certaines informations". Il ajoutait : "Je pense que Monique aurait pu en faire part à la justice", mais "elle ne l'a pas fait malheureusement".