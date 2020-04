Monique Villemin, la grand-mère du petit Grégory, est morte à l'âge de 88 ans

La mère de Jean-Marie Villemin s'est éteinte à Baccarat (Meurthe-et-Moselle) dimanche.

Un personnage clé de l'affaire Grégory s'est éteint. Monique Villemin, la grand-mère du petit garçon retrouvé mort dans la Vologne en 1984, est morte à l'âge de 88 ans, a appris franceinfo auprès de l'avocate du fils de la défunte et père de l'enfant, Jean-Marie Villemin, lundi 20 avril. Selon les pompes funèbres, qui confirment également ce décès, Monique Villemin, née Jacob, est décédée à Baccarat (Meurthe-et-Moselle) dimanche. L'inhumation aura lieu mardi dans l'intimité familiale.

Dans cette affaire judiciaire vieille de 36 ans, le délai de prescription n'est pas atteint, car le dossier, rouvert plusieurs fois, n'a jamais été refermé. Il a connu un nouveau rebondissement en juin 2017 avec l'annonce surprise de cinq interpellations dans les Vosges, dont celles de Marcel Jacob, le frère de Monique Villemin, sa femme Jacqueline Jacob, et Murielle Bolle, la belle-soeur de Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemin, assassiné par ce dernier en 1985.

Des rebondissements successifs

Monique et Albert Villemin avaient été réentendus en audition libre au moment de ces arrestations. Si les grands-parents du petit Grégory ont été destinataires de plusieurs lettres et appels du corbeau, qui a menacé la famille Villemin pendant plusieurs années avant le meurtre du petit garçon, Monique Villemin serait l'auteure d'un courrier anonyme menaçant adressé en 1989 au juge Maurice Simon, selon le procuruer Jean-Jacques Bosc.

Le texte mettait aussi en cause les parents de Grégory comme étant les auteurs du crime, alors que le juge Jean-Michel Lambert avait porté ses soupçons en juillet 1985 vers la mère de Grégory, Christine Villemin, finalement innocentée en 1993 au terme d'un non-lieu retentissant.

Les mises en examen de Murielle Bolle et des époux Jacob ont finalement été annulées par la chambre de l'instruction de Dijon en mai 2018 et la garde à vue du 2 et 3 novembre 1984 de Murielle Bolle, au cours de laquelle elle accusait son beau-frère Bernard Laroche du meurtre du petit Grégory, a été annulée par la cour d'appel de Paris en janvier. L'enquête se poursuit malgré tout et les parents du petit Grégory espèrent toujours connaître un jour la vérité sur la mort de leur fils.