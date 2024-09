Procès des viols de Mazan : l'avocate de Dominique Pelicot assure que son client "sera là" à l'audience mardi

Après une absence de plus d'une semaine, et si son état de santé ne se détériore pas de nouveau, le principal accusé devrait être présent "avec des conditions particulières d'adaptation", a fait savoir Béatrice Zavarro.

Dominique Pelicot, principal accusé du procès des viols de Mazan, devrait être de retour à l'audience, mardi 16 septembre, après une absence de plus d'une semaine en raison de son état de santé. "On a reçu un message du président [de la cour] faisant valoir que Dominique Pelicot sera présent à l'audience [mardi] avec des conditions particulières d'adaptation, à savoir : séquençage des auditions et temps de repos régulier", a précisé Béatrice Zavarro. Interrogée pour savoir si son client pourrait être entendu, elle n'a pu être plus précise à ce stade. "Est-ce que le président commencera par lui ou commencera par madame et ses enfants ? Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il sera là", a-t-elle détaillé.

Lundi matin, le président de la cour criminelle du Vaucluse n'avait pu que constater, une nouvelle fois, l'absence de l'accusé. Roger Arata avait alors ordonné une expertise médicale pour faire le point sur la santé du septuagénaire. L'avocate de Dominique Pelicot avait de son côté affirmé qu'il avait "un caillot dans la vessie" et "une infection du rein". Elle a aussi dénoncé tout le week-end, dans plusieurs médias, des manquements de l'administration pénitentiaire quant à sa prise en charge de son client. Si l'état de santé du principal accusé se dégrade de nouveau d'ici mardi matin, la suspension de l'audience, voire le report du procès en 2025, restent des scénarios possibles.