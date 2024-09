Affaire des viols de Mazan : "Ce qu'on demande aux hommes, c'est de réagir collectivement", appelle la porte-parole d'Osez le Féminisme

"Le sursaut qu'on aimerait avoir, c'est aussi un sursaut des hommes", a déclaré samedi 14 septembre sur franceinfo la porte-parole d'Osez le Féminisme, Céline Piques, alors que des milliers de personnes, des femmes dans une écrasante majorité, ont manifesté samedi en France leur soutien à Gisèle Pélicot et aux victimes de violences sexuelles, dont 3 500 à Paris.

"Ce qu'on demande aux hommes, c'est de réagir collectivement, d'arrêter la solidarité masculine, et de soutenir les femmes sans mettre leur parole en doute, en les écoutant", a demandé Céline Piques, constatant la faible présence d'hommes lors des manifestations samedi après-midi. "Où sont les hommes dans nos luttes ? On les attend et il va falloir que la société et que cette culture du viol recule enfin".

"La honte est en train de changer de camp", a poursuivi Céline Piques, à propos de l'affaire des viols de Mazan et du courage de Gisèle Pélicot qui a souhaité que le procès soit public à Avignon (Vaucluse). "Ce qui a beaucoup mis en colère les femmes du monde entier, c'est la façon dont les hommes se sont défendus lors de ces deux semaines de procès", a également dénoncé la porte-parole de l'association, évoquant des "poncifs patriarcaux en matière de défense" des accusés.