Yvelines : le coût de la reconstruction de deux écoles brûlées à La Verrière pendant les émeutes urbaines sera supérieur au budget total de la commune

Lors des émeutes qui ont éclaté fin juin, après la mort du jeune Nahel à Nanterre, deux écoles ont été brûlées à La Verrière dans les Yvelines. Le maire de la commune assure ce mardi que les élèves de ces établissements pourront faire leur rentrée à La Verrière, mais dans une autre école. Des navettes seront mises en place.

Alors que deux écoles ont été brûlées à La Verrière dans les Yvelines lors des émeutes du mois de juin après la mort du jeune Nahel, tué par un tir de policier à Nanterre, les élèves "iront à l'école à La Verrière mais dans une autre école que celle qu'ils avaient l'habitude de fréquenter", annonce mardi 22 août sur franceinfo Nicolas Dainville, maire (DVD) de la commune.

>> "On ne s’arrêtera pas tant que la rentrée ne sera pas assurée" : à La Verrière, un été de chantier après la destruction de deux écoles lors des émeutes

Les écoles qui ont brûlé "sont totalement inutilisables" et "on a dû trouver des solutions, on va accueillir près de 180 enfants dans une autre école de premier degré qui est gérée par la région et qui se trouve à une trentaine de minutes à pied de l'une des écoles" concernées, précise le maire. Il y aura "la mise en place de navettes pour pénaliser le moins possible les familles".

En tout "cinq navettes pour un coût de 300 000 euros par an". Nicolas Dainville "remercie Ile-de-France Mobilités et Saint-Quentin-en-Yvelines qui se mobilisent à nos côtés pour financer ces navettes, le matin, le midi et le soir". Le maire salue aussi "l'élan de générosité extraordinaire avec une mobilisation des communes voisines, des citoyens qui ont mis en ligne une cagnotte pour essayer de racheter tout le matériel pédagogique, sportif, scolaire qui avait été brûlé".

Des travaux à près de 17 millions d'euros

Reconstruire ces écoles représente un coût exorbitant pour cette commune des Yvelines, "on en a quand même pour près de 17 millions d'euros, pour nous c'est colossal. C'est une mission impossible pour une petite commune comme la nôtre, de 6 000 habitants avec un budget de 12 millions d'euros". Il y aura "trois ans de travaux et on s'appuie sur nos partenaires, le département des Yvelines et la région, pour nous aider car sans eux, on ne s'en sortirait vraiment pas", reconnaît Nicolas Dainville.