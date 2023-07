Info franceinfo Violences urbaines : France Assureurs invite ses membres à rallonger le délai de déclaration de sinistre à 30 jours

Après les violences urbaines de ces derniers jours, la fédération qui représente la quasi-totalité des assureurs invite ses membres à faciliter le versement d'acomptes, à accélérer le processus d'indemnisation et à prolonger le délai de déclaration de sinistre jusqu'à 30 jours.

France Assureurs annonce mardi 4 juillet une série de mesures pour "accompagner" les "assurés dont les biens personnels et professionnels ont subi des dommages", à la suite des violences urbaines survenues dans de nombreuses villes en France, a appris franceinfo auprès de cette fédération professionnelle qui représente 99 % des acteurs de l'assurance avec 252 membres.

Parmi les mesures que France Assureurs invite ses membres à prendre, le prolongement "jusqu'à 30 jours" du délai de déclaration de sinistre, "généralement fixé à cinq jours dans les contrats d'assurance".

La fédération enjoint en outre les assureurs à "faciliter le versement d'acomptes pour faire face aux situations les plus difficiles", ainsi qu'à "accélérer le processus d'indemnisation en totale coordination avec les sociétés d'expertise, afin d'organiser les visites d'expertise le plus rapidement possible et de prioriser les cas les plus sensibles".

Une déclaration de sinistre à réaliser rapidement

Elle encourage également les assureurs à "réduire l'effet" des "franchises contractuelles" des "petits commerçants indépendants les plus durement touchés par ces violences urbaines".

"La fédération recommande à chaque assuré d'effectuer rapidement sa déclaration de sinistre et rappelle qu'elle peut se faire par tout moyen (courrier postal, email, téléphone, sms...)", précise-t-elle enfin.