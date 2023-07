Festivités du 14-Juillet : les renseignements craignent une nouvelle utilisation massive de mortiers d'artifices contre les forces de l'ordre

Près de deux semaines après les émeutes urbaines qui ont suivi la mort de Nahel, les renseignements assurent que les fauteurs de troubles devraient "profiter" de la fête nationale pour utiliser des mortiers d'artifice contre les policiers et gendarmes.

Après les émeutes un peu partout en France qui ont suivi la mort de Nahel le 27 juin à Nanterre, c'est un 14-Juillet sous tension que s'apprêtent à vivre les forces de l'ordre. Les renseignements s'attendent à une utilisation massive de mortiers d'artifices contre les forces de l'ordre, les commissariats ou les gendarmeries, selon une note que franceinfo a pu consulter.

Les services de renseignement craignent "une montée des tensions et des violences urbaines", dans un contexte marqué par la mort de Nahel et par l'épisode de violences qui a suivi. L'édition 2022 avait déjà été émaillée d'attaques de commissariats ou gendarmeries, principalement en Île-de-France, dans la région lyonnaise et "dans les quartiers sensibles en province".

45 000 policiers et gendarmes mobilisés les soirs des 13 et 14 juillet

"Malgré une apparente accalmie, l'agressivité des délinquants envers les forces de l'ordre est omniprésente dans de nombreux quartiers. Après deux semaines de frustration, due au déploiement exceptionnel des forces de l'ordre sur le terrain, les fauteurs de troubles profiteront des opportunités offertes par les festivités du 14-Juillet", écrivent les services de renseignement.

Dans ce cadre, ils notent que les "feux d'artifice et mortiers sont recherchés dans de nombreux quartiers, après l'épuisement des stocks durant l'épisode de violences urbaines précédent".

>> 14-Juillet : est-il vraiment impossible d'acheter des mortiers d'artifice en France?

Le dispositif du 14-Juillet a été renforcé cette année. Le ministre de l'Intérieur a annoncé mercredi le déploiement d'un "dispositif exceptionnel" de 45 000 policiers et gendarmes les soirs des 13 et 14 juillet, portant le total à 130 000 "policiers, gendarmes et agents", notamment les pompiers, mobilisés de jeudi soir à samedi matin.