Emeutes après la mort de Nahel : la circulation des bus et tramways autorisée dans toute la France jusqu'à 22 heures mardi soir, au lieu de 21 heures

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait demandé vendredi l'arrêt de la circulation des bus et tramways après 21 heures, à cause des violences urbaines.

Les bus et tramways pourront circuler jusqu'à 22 heures mardi 4 juillet, a annoncé le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, sur Twitter. "Ce soir, la circulation des bus et tramways pourra avoir lieu jusqu’à 22 heures (au lieu de 21 heures). Reconnaissance et soutien aux agents de nos services publics, à tous ceux qui les protègent", a déclaré le ministre sur le réseau social.

Vendredi, après une troisième nuit de violences urbaines en réaction à la mort de Nahel à Nanterre (Hauts-de-Seine), le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait demandé aux préfets d'arrêter la circulation des bus et tramways après 21 heures dans toute la France. En Ile-de-France, avant même cette annonce, Ile-de-France Mobilités (IDFM) avait annoncé la fin des services de bus et tramways à 21 heures tous les soirs "jusqu'à nouvel ordre". Mardi, IDFM a annoncé que "tous les trams et bus en Île-de-France seront arrêtés au plus tard à 22h ce soir".