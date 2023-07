Emeutes à Marseille : ce que l'on sait de la mort d'un homme de 27 ans après un "probable" tir "de type flash-ball"

Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour "coups mortels avec usage ou menace d’une arme" après la mort de ce jeune homme dans la nuit de samedi à dimanche, en marge des émeutes qui ont frappé la cité phocéenne. L'IGPN a également été saisie.

Des circonstances qui restent à éclaircir, mais un "probable" tir de LBD en cause. Le parquet de Marseille a annoncé, mardi 4 juillet, avoir ouvert une enquête pour "coups mortels avec usage ou menace d’une arme" après la mort d'un homme de 27 ans victime d'un arrêt cardiaque après un "choc violent au niveau du thorax". Les faits se sont produits dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet, en marge des émeutes dans la cité phocéenne après la mort de Nahel, tué le 27 juin par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Le parquet précise qu'à ce stade, il n'est pas "possible de déterminer si la victime avait participé" à ces émeutes. Voici ce que l'on sait de la mort de ce jeune homme, révélée par l'hebdomadaire Marianne et le quotidien régional La Marseillaise et confirmée par France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La mort a été causée "par un choc violent au niveau du thorax"

"Les éléments de l'enquête permettent de retenir comme probable un décès causé par un choc violent au niveau du thorax causé par le tir d'un projectile de type flash-ball", a déclaré mardi soir le parquet à France 3 Paca. "Cet impact a entraîné un arrêt cardiaque et donc la mort dans un temps proche", poursuit-il. "Une information judiciaire du chef de coups mortels avec usage ou menace d'une arme" a donc été ouverte. L'Inspection générale de la police nationale (IGPN), la police des polices, a également été saisie, a appris franceinfo de source proche de l'enquête.

La victime était à scooter quand elle a été touchée

Selon le parquet, il n'est, pour l'heure, "pas possible de déterminer le lieu" où le jeune homme a été touché par ce "probable" tir de LBD. Les faits se sont produits alors que des émeutes et des pillages étaient en cours à Marseille dans la nuit de samedi à dimanche, "sans qu'il soit possible de déterminer si la victime y avait participé ou même si elle avait pu circuler dans une telle zone".

Une source proche de l'enquête affirme toutefois à franceinfo que la victime, qui circulait à scooter, a été découverte cours Lieutaud, dans le centre-ville. Le jeune homme a été transporté à l'hôpital, où il est décédé.

Un important dispositif policier à Marseille pendant le week-end

Cet homme est mort dans un contexte particulièrement tendu dans la cité phocéenne, en proie à de violentes émeutes depuis la mort de Nahel. Durant le week-end du 1er et 2 juillet, un supermarché a notamment été incendié et une concession automobile attaquée, a rapporté France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur. "Quasiment 400 commerces" ont été vandalisés, selon le président de la CCI Aix-Marseille-Provence, Jean-Luc Chauvin, "une partie en centre-ville, mais aussi dans des centres commerciaux".

Pour faire face à ces émeutes et ces pillages, un dispositif policier important avait été mis en place samedi, après des violences d'ampleur déjà survenues dans la nuit de vendredi à samedi. Des véhicules blindés et deux hélicoptères de la gendarmerie, ainsi que des policiers du Raid avaient été déployés, en plus des effectifs de la police nationale, avait annoncé la préfecture des Bouches-du-Rhône sur Twitter.

Au cours de la nuit de samedi à dimanche, 71 personnes ont été interpellées à Marseille (contre 95 la veille), rapporte France 3 Paca. Sept policiers ont également été blessés, dont un à la tête par un tir de mortier.