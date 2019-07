Marne : ce que l'on sait de la collision entre un train et une voiture qui a fait quatre morts

La voiture a été projetée à une cinquantaine de mètres de l'impact. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore établies et une enquête a été ouverte.

Quatre personnes sont mortes au passage à niveau d'Avenay-Val-d'Or (Marne), lundi 15 juillet dans la matinée, lors de la collision entre un train et une voiture. Les victimes sont une femme et trois enfants. Le choc, particulièrement violent, a projeté le véhicule à une cinquantaine de mètres de l'impact et des vitres du TER ont volé en éclat.

Que s'est-il passé ?

Un TER qui venait d'Epernay et roulait vers Reims a percuté la voiture aux environs de 9h45 au passage à niveau à la sortie de la gare. Le véhicule a heurté les barrières du passage à niveau avant de s'immobiliser au milieu de la RD 201, selon les premiers éléments de l'enquête obtenus par France Bleu Champagne-Ardennes. Le choc a été particulièrement violent et la voiture a été projetée à 50 mètres du passage à niveau.

Qui sont les victimes ?

La conductrice et trois enfants sont morts dans l'accident, a expliqué à France Bleu le maire d'Avenay-Val-d'Or, Philippe Maussire. Pour l'heure, il est encore trop tôt pour savoir si les jeunes victimes et la femme sont de la même famille. Le conducteur du train, en état de choc, a été pris en charge par les pompiers et quatre passagers ont été légèrement blessés. Les usagers non blessés, une vingtaine, ont été accueillis dans la mairie précise L'Union, dont l'un des journalistes se trouve sur place.

Les autorités ont décidé de transférer les passagers du TER dans la mairie pour laisser de la place aux psychiatres dans la salle des fêtes. J’ai vu plusieurs familles s’effondrer en apprenant la mort de leurs enfants. pic.twitter.com/aYor5y9kZs — Maxime Mascoli (@Maxmascoli) 15 juillet 2019

Quelle est la situation sur place ?

La zone a été totalement bloquée à la circulation par les gendarmes dans cette commune entourée de vignes, précise encore France 3 Grand Est, et une cellule de crise a été mise en place. Le parquet a ouvert une enquête confiée à la brigade de recherche d'Epernay ainsi qu'à la section de recherche de Reims. La circulation des trains a été détournée et des retards "indéterminés" sont prévus entre Reims et Epernay, précise la SNCF. L'axe routier Avenay-Val-d'Or et Aÿ est perturbé et des déviations ont été mises en place.