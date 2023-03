Isère : 16 blessés dans un accident de bus, transportant des enfants, le conducteur et un accompagnateur en urgence absolue

L'accident est survenu samedi matin à la hauteur de la commune de Corps, selon France Bleu Isère. Le bus transportait 46 personnes, dont six adultes et 40 enfants de primaire, dans le cadre d'une colonie de vacances.

16 personnes ont été blessées samedi 4 mars dans un accident de bus, transportant des enfants de la région parisienne, dont deux adultes en urgence absolue, près de la commune de Corps (Isère), rapporte France Bleu Isère. Le bus des enfants reliait la gare de Grenoble dans le cadre d’une colonie de vacances de la commune de Sceaux (Hauts-de-Seine).

L'accident est survenu samedi matin à 8h45 sur la route RN 85 à la hauteur de la commune de Corps. Le bus, en provenance des Hautes-Alpes transportait 46 personnes, dont six adultes et 40 enfants de primaire. Aucun autre véhicule n'est impliqué dans l'accident.

11 enfants légèrement blessés

Le bilan de cet accident est de "deux personnes adultes en urgence absolue, le conducteur et un accompagnant, ainsi qu'un adulte et 11 enfants classés en urgence relative", indique la préfecture de l'Isère. L’ensemble des victimes a été pris en charge et est en cours d’évacuation vers les hôpitaux adaptés à l’état des victimes.

L'organisateur du séjour s'occupe du réacheminement des enfants et de leurs accompagnateurs. En attendant, la commune de Corps a mis à disposition un gymnase pour les accueillir. La préfecture a ouvert son Centre opérationnel départemental (COD). 90 sapeurs-pompiers du SDIS de l'Isère et un hélicoptère de la Sécurité civile ont été engagés sur place.