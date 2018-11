DIRECT. Effondrement de deux immeubles à Marseille : les recherches se sont poursuivies toute la nuit, jusqu'à dix personnes portées disparues

Ce qu'il faut savoir

Sous d'imposants spots lumineux, les marins pompiers de Marseille ont fouillé toute la nuit du lundi 5 au mardi 6 novembre les décombres des deux immeubles qui se sont effondrés lundi matin en centre-ville. Un troisième est tombé en fin d'après-midi lors des opérations de secours. Sur place, lundi soir, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a expliqué que huit personnes étaient "susceptibles" de s'être trouvées dans un des immeubles, celui du 65 rue d'Aubagne, et que deux passants étaient également "susceptibles d'avoir été emportés dans l'effondrement". Dix personnes sont donc potentiellement portées disparues. Suivez l'avancement des recherches dans ce direct.

Castaner "peu optimiste". Sur les lieux, lundi soir, le ministre de l'Intérieur a estimé qu'il y avait "peu de chance que l'on puisse trouver des poches de survie", et confié son "inquiétude". Les recherches sont notamment compliquées par l'effondrement du troisième immeuble, venu recouvrir les gravats des deux premiers.

Près de 100 marins pompiers et 33 véhicules ont été déployés sur les lieux. Ils doivent fouiller un amas de gravats de 4 à 5 mètres de auts et 10 à 15 mètres de profondeur. Les recherches pourraient durer plusieurs jours. "Tant qu'il y aura le moindre doute, nous rechercherons", a indiqué Christophe Castaner.

Un seul des immeubles était habité. Le 63 rue d'Aubagne, propriété de la ville de Marseille, était "fermé et muré", selon la mairie, et de même pour le numéro 67 qui s'est effondré dans l'après-midi. Mais neuf des dix appartements au numéro 65 étaient occupés. L'immeuble avait fait l'objet d'une expertise et de travaux de confortement en octobre.