Ce que l'on sait de l'effondrement de deux immeubles à Marseille

Deux immeubles d'habitation se sont effondrés, lundi 5 novembre, dans le centre-ville de Marseille (Bouches-du-Rhône). Deux passants ont été légèrement blessés et les marins-pompiers recherchent d'éventuelles victimes dans les décombres.

Que s'est-il passé ?

Deux bâtiments de quatre et cinq étages, situés au 63 et 65 rue d'Aubagne, se sont effondrés, dans le quartier de Noailles, dans le 1er arrondissement, à Marseille, vers 9 heures, lundi matin. "J'habite juste à côté, je regardais la télé quand j'ai entendu un grand bruit, mais pas d'explosion, puis un nuage de fumée", raconte Antonio Dias, 30 ans, à l'AFP.

Une autre voisine, Sofia Benameur, a elle aussi entendu un bruit "qui faisait 'badaboum, badaboum' comme des pierres". "L'immeuble s'est effondré d'un bloc en quelques secondes. Je n'ai pas entendu le bruit d'une explosion", témoigne Djaffar Nour, qui faisait ses courses à quelques dizaines de mètres des bâtiments effondrés.

Y a-t-il des victimes ?

Deux passants, légèrement blessés, ont été transportés à l'hôpital. Des recherches sont en cours pour retrouver d'éventuelles victimes dans les décombres. En fin de matinée, plusieurs dizaines de marins-pompiers étaient mobilisés, "avec une équipe spécialisée sauvetage et déblaiement".

Les immeubles étaient-ils vétustes ?

Selon l'adjoint au maire de Marseille Julien Ruas, responsable du bataillon de marins-pompiers, l'un des deux immeubles faisait l'objet d'un arrêté de péril depuis "une dizaine de jours", en raison d'une "difficulté sur une cloison au 1er étage".

L'un des deux immeubles, le numéro 63, était "fermé", a assuré à la presse Julien Ruas. Mais "on doit voir s'il y a des gens sous les décombres du 65 rue d'Aubagne", a-t-il ajouté. "Dans le quartier, on dit qu'il y avait peut-être des squats", rapporte Guylaine Idoux, une riveraine contactée par franceinfo.

Un propriétaire d'un appartement au premier étage du numéro 65, Alexis Bonetto, a quant à lui affirmé à l'AFP que "des travaux étaient prévus cette semaine" : "Nous étions inquiets depuis deux-trois jours. Il y a eu un petit mouvement de terrain dans le week-end et du coup la porte d'entrée avait du mal à fermer". "C'était un immeuble ancien, construit il y a 200 ans, mais pas insalubre. Il avait été remis aux normes", a-t-il aussi assuré.

D'autres immeubles risquent-ils de s'écrouler ?

Deux autres bâtiments ont pu être fragilisés par l'effondrement de ces deux immeubles. Les autorités ont évacué "les quelque dizaines de personnes habitant dans les deux immeubles voisins", a aussi indiqué à l'AFP Philippe Bianchi, porte-parole de la police. "Structurellement, les immeubles à Marseille se tiennent les uns avec les autres donc on ne veut pas prendre de risque et on fait évacuer cet îlot", a expliqué Julien Ruas. "Nous sommes en train de mettre en place un diagnostic sur les immeubles voisins pour éviter ce qu'on appelle un effet domino lié aux effondrements", a précisé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.