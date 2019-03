Interdiction de l'espace aérien : plusieurs Boeing 737 Max, qui survolaient l'Europe, obligés de faire demi-tour

Ces avions n'ont pas eu d'autre choix que de faire demi-tour. L'Union européenne ainsi que plusieurs autres pays ont fermé, mardi 12 mars, l'espace aérien aux Boeing 737 Max après le crash, dimanche, d'un appareil de ce type appartenant à la compagnie Ethiopian Airlines. L'Agence européenne de sécurité aérienne (EASA) a ainsi décidé de fermer l'espace aérien européen aux Boeing 737 Max qu'ils soient à destination, au départ, ou à l'intérieur de l'Union européenne, que les opérateurs soient européens ou issus de pays tiers.

Conséquence : certains appareils qui volaient au moment de cette décision ont dû regagner leur aéroport d'origine ou changer de destination, rapporte le HuffPost. Exemple avec ce vol reliant Dubaï (Emirats arabes unis) à Prague (République tchèque) et contraint de se dérouter sur Istanbul (Turquie).

C’est officiel ! L’espace aérien européen est fermé aux Boeing 737MAX. ▫️Smartwings QS1201 (Dubaï-Prague) déroute sur Istanbul. ▫️Smartwings QS4160 (Cap Vert-Prague) en circuit d’attente au dessus de la Méditerranée. Déroutement possible vers Tunis. pic.twitter.com/ga03XFw6FX

Le site Flightradar24, qui surveille le trafic aérien en temps réel, a recensé d'autres cas, comme ce vol qui devait relier Kiev (Ukraine) à Dubaï et qui, au moment de survoler la Roumanie, a été contraint de faire demi-tour.

#FZ730 turning back north after holding near the Romanian FIR. https://t.co/itYzpJaaAy pic.twitter.com/dAmd2mf8ql