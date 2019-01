Ce que l'on sait de la disparition d'un avion de chasse Mirage 2000D dans le Jura

L'avion militaire a disparu mercredi en fin de matinée. Des débris ont été retrouvés dans le Jura, mais on n'a aucune trace des deux membres d'équipage.

Il a disparu des écrans radar. Les recherches se poursuivent, jeudi 10 janvier, pour retrouver les deux membres d'équipage d'un avion de chasse Mirage 2000D. Ils n'ont plus donné signe de vie depuis mercredi en fin de matinée, après avoir décollé de la base de Nancy-Ochey (Meurthe-et-Moselle). Des débris ont été retrouvés dans le Jura. Voici ce que l'on sait de cette affaire.

L'avion a disparu pendant un vol d'entraînement

L'avion de chasse a disparu des écrans radar vers 11 heures. Un "boum" a été entendu. Selon un témoin qui skiait dans le secteur, l'avion "est passé au-dessus des pistes du chalet de la Bourre ce mercredi matin vers 10h30". "Il y a eu un claquement, comme un moteur qui a pété, au moment de son passage… Une sorte de claquement ou de toute petite explosion s'est fait ressentir, comme un 'boum' du mur du son, mais en bien plus petit. Cela m'a fait m'arrêter dans mon élan. Mais, ayant entendu l'avion continuer, je ne me suis pas inquiété", confie le skieur de fond à France 3 Bourgogne Franche-Comté.

Aucune des balises de détresse, placées sur les sièges éjectables, n'ont été activées. Elles se déclenchent pourtant automatiquement lors de l'éjection, ou sont activées par les pilotes lorsqu'ils arrivent au sol. Sur Facebook, la gendarmerie du Jura précise que l'avion a disparu "alors qu'il survolait le massif jurassien entre Mouthe (Doubs)/Mignovillard (Jura) et la frontière suisse". Comme l'a indiqué le porte-parole de l'armée de l'air dans son point presse mercredi soir à Paris, l'origine de la disparition reste inconnue.

L'avion effectuait, seul, "une classique mission d'entraînement en vol à basse altitude aux instruments", a indiqué le colonel Yann Bourion mercredi soir, selon France 3 Grand Est. "Le Mirage 2000D est un avion équipé pour voler dans les nuages et, c'est sa particularité, pour suivre le terrain quelles que soient les conditions météorologiques. C'est une mission à laquelle s'entraînent régulièrement les équipages de Nancy-Ochey", a-t-il précisé.

Deux membres d'équipage étaient à bord

Le Mirage 2000D est biplace : il peut accueillir un pilote et un navigateur officier système d'armes. Tous deux n'ont donné aucun signe de vie depuis la disparition de l'appareil. "Nous espérons que nous allons les retrouver vivants. Ils sont à ce stade portés disparus", a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air, le colonel Cyrille Duvivier, lors d'une conférence de presse à Paris, mercredi soir.

"Par égard pour leur famille, je ne peux pas vous donner pour le moment d'éléments concernant les deux membres d'équipage, que nous espérons retrouver tous les deux sains et saufs le plus rapidement possible. Ce n'était pas un équipage novice", a simplement commenté, de son côté, le colonel Yann Bourion.

Arnaud Delalande, spécialiste des questions de défense, avance, sur le site de France Soir, que les militaires n'ont peut-être pas eu le temps de s'éjecter car ils volaient à basse altitude. "Les ingestions de volatiles [par un réacteur] sont plus fréquentes et, bien sûr, les temps de réaction sont inférieurs. L'éjection reste possible mais l'espérance de survie est réduite. Avant de s'éjecter, le pilote doit également s'assurer que son appareil ne se crashera pas sur une zone habitée", explique-t-il.

Des débris ont été trouvés "sur plusieurs hectares"

Des débris de l'appareil ont été retrouvés dans le secteur de la Combe Noire, à plus de 1 000 mètres d'altitude, à Mignovillard. "Ces débris sont répartis sur plusieurs hectares dans un secteur enneigé", précise France 3 Bourgogne Franche-Comté. C'est un responsable des pisteurs-secouristes du Haut-Doubs, qui préfère rester anonyme, qui les a découverts le premier. "On avait une ou deux indications et, surtout, on s'est repérés à l'odeur. Un crash, ça laisse toujours des odeurs de kérosène", a-t-il raconté sur France Bleu Besançon. "On a trouvé les débris un peu partout, c'est un massif rempli de résineux, ce n'est pas facile d'accès. On est allés sur place avec un véhicule chenillé."

Selon L'Est républicain, un parachute et une carte figurent parmi les débris. "On a trouvé du tissu qui ressemble à un parachute", a confirmé le colonel Duvivier lors du point presse. "Mais il est trop tôt pour dire s'il s'agit d'un parachute de l'équipage ou de l'appareil", selon lui.

Les recherches se poursuivent

Cent trente gendarmes ont repris les recherches jeudi matin pour tenter de retrouver les deux pilotes portés disparus, a appris franceinfo par la gendarmerie. Une enquête a été ouverte pour "recherche des causes de l'accident" par le parquet de Metz, compétent pour les affaires pénales militaires dans la zone Est, a indiqué le procureur, Christian Mercuri. "On a saisi la section de recherches de la gendarmerie de l'air, un service spécialisé" basé dans les Yvelines, a-t-il ajouté.

"Le peloton de gendarmerie de montagne des Hauts-de-Bienne et la section de recherches de la gendarmerie de l'air de Vélizy-Villacoublay sont engagés sur les recherches opérationnelles", a tweeté la gendarmerie.

‼️ #Jura Le peloton de gendarmerie de montagne des Hauts-de-Bienne et la section de recherches de la gendarmerie de l'air de Vélizy-Villacoublay sont engagés sur les recherches opérationnelles d’un Mirage 2000 D de l'armée française disparu en vol à 11h. — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) 9 janvier 2019

Une cellule de crise a été mise en place à la préfecture du Doubs. Le plan Sater (pour "sauvetage aéro-terrestre") a été déclenché par le préfet.

#fildefense Dans la matinée du 9 janvier 2019, le contact radio/radar a été perdu avec un Mirage 2000 D de la @BA133_officiel

Les moyens de recherches et de secours ont été activés immédiatement pour retrouver l’appareil et son équipage pic.twitter.com/GKVIENFjFw — Armée de l'air (@Armee_de_lair) 9 janvier 2019