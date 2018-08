Aisne : ce que l'on sait de l'accident entre un camion et un car de centre de loisirs sur l'autoroute A4

La collision a fait neuf blessés, dont deux enfants d'une dizaine d'années dans un état grave. Leurs jours ne sont pas en danger.

Les images du car accidenté témoignent de la violence du choc. Un camion a percuté un car transportant des enfants, jeudi 16 août, sur l'autoroute A4, dans le sens Paris-Strasbourg, à hauteur de Villers-Agron-Aiguizy (Aisne). Franceinfo revient sur ce que l'on sait de cet accident dont le bilan fait état de neuf blessés, dont deux enfants dans un état grave.

Un "choc violent" sur l'A4

Il était environ 17h45 lorsqu'un poids lourd transportant des céréales a heurté un car en direction de la Meuse. Ce dernier était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A4, afin de changer un pneu crevé, raconte L'Union. Le car a été "percuté par l'arrière par un poids lourd", a indiqué la préfecture de l'Aisne.

"Le choc a été très violent", selon le lieutenant-colonel Nioche, de la gendarmerie de l'Aisne, interrogé par LCI, et repris par Le Parisien. "Le car s'est retrouvé perpendiculaire au fossé et le camion s'y est renversé", a-t-il précisé. "Les enfants étaient très choqués, certains pleuraient, il a fallu les rassurer."

En tout, 43 personnes ont été impliquées dans l'accident, dont le chauffeur du poids lourd, immatriculé en Belgique, le conducteur du car et ses 41 passagers. Le car transportait 28 enfants, âgés de 3 à 13 ans, selon L'Union, et 14 adultes. Il se rendait à Varennes-en-Argonne, dans la Meuse, après une sortie à Paris, précise la préfecture. Selon L'Est républicain, le groupe revenait d'une visite de l'exposition "Jurassic World".

Neuf personnes blessées, dont deux gravement

Peu après la collision, les secours se sont déplacés en nombre, mobilisant un hélicoptère du Samu de l'Aisne, trois véhicules du Service mobile d'urgence réanimation, 57 pompiers de l'Aisne et de la Marne ainsi que 25 gendarmes. Les opérations de secours se sont terminées vers 20h30.

Dans la soirée, la préfecture a indiqué que "deux enfants [avaient] été transportés en urgence absolue vers le CHU de Reims" tandis que "cinq enfants et deux adultes" étaient en "urgence relative". Le pronostic vital des deux enfants en urgence absolue, âgés de 11 et 12 ans, n'est pas engagé. Selon France 3 Picardie, ils souffrent de fractures et de contusions multiples. Par ailleurs, 34 personnes ont été orientées vers une cellule de soutien psychologique (Cump). Une cellule de crise a également été mise en place au CHU de Reims.

Le chauffeur du camion placé en garde à vue

Jeudi, le chauffeur du poids lourd, routier professionnel et détenteur d'un permis de conduire valide, a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Château-Thierry.

Il y a un certain nombre de vérifications à faire pour comprendre ce qui a pu se passer. Le car qui véhiculait les enfants était bien visible sur la bande d'arrêt d'urgence, sur une droite, et les conditions climatiques étaient bonnes.Parquet de Soissonsà l'AFP

"Est-ce que le chauffeur était au téléphone ? La garde à vue devrait permettre de le vérifier", a précisé le parquet à l'AFP, indiquant que l'homme n'était pas alcoolisé au moment des faits.