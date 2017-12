VIDEO. Collision mortelle à Millas : une chapelle ardente installée en hommage aux victimes de l'accident entre un car et un TER

Une chapelle ardente a été installée mercredi 20 décembre à Saint Féliu d'Avall (Pyrénées-Orientales), pour rendre hommage aux victimes de la collision entre un bus scolaire et un TER, jeudi. Toute la journée, les habitants sont venus se recueillir devant les cercueils des collégiens et des fleurs, messages et bougies ont été déposés devant le collège. Les familles des victimes ont choisi de partager leur deuil avec les habitants du village. Tous sont émus. Aux côtés des habitants se trouvent des habitants de la région, comme le chanteur Cali. L'artiste originaire de la région est également venu pour rendre hommage aux enfants.

Les obsèques célébrées jeudi 21 décembre

La chapelle ardente est ouverte au public mercredi jusqu'à 17 heures. Les obsèques des victimes seront par ailleurs célébrées jeudi 21 décembre, dans la salle polyvalente de Saint Féliu d'Avall.

Le JT

Les autres sujets du JT