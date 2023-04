Accident de Berck-sur-Mer : le bilan est désormais de douze blessés, dont une femme au pronostic vital engagé

Le conducteur de 76 ans, en situation de handicap, a perdu le contrôle de son véhicule et percuté la foule samedi à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Le bilan de l'accident de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) samedi 22 avril est désormais de douze blessés, dont une femme avec son pronostic vital engagé, selon un bilan actualisé communiqué dimanche 23 avril à France Bleu Nord par le parquet de Boulogne-sur-Mer.

Alors que le premier bilan de l'accident faisait état samedi en début de soirée de dix blessés, dont quatre gravement, le bilan a été revu à la hausse avec douze personnes blessées. Parmi les victimes, une dame a son pronostic vital engagé et a été hospitalisée au CHU de Lille.

Il a "confondu les pédales de frein et d’accélérateur"

Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et foncé dans la foule samedi vers 18h30 à Berck-sur-Mer. Le conducteur âgé de 76 ans, en situation de handicap, va être entendu dans les prochaines heures, indique le parquet. Au moment de l'accident, il était avec son épouse dans une voiture automatique. Il n'a pas réussi à reprendre le contrôle de son véhicule après avoir "confondu la pédale de frein et l'accélérateur". L'enquête ouverte par le parquet de Boulogne-sur-Mer l'est pour "blessures involontaires" et "défaut de maîtrise".