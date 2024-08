À Marseille, les jeunes interpellés pour l'incendie d'une voiture impliquée dans un accident mortel mis en examen et placés sous contrôle judiciaire

Les deux hommes, interpellés dimanche 4 août à Marseille pour avoir détruit une voiture impliquée dans un accident mortel de la route, ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire mardi 6 août, a indiqué le parquet de Marseille. Les deux hommes sont poursuivis pour "destruction de biens par incendie" et "destruction de preuve issue de la commission d’un crime".

Il s'agit d'un mineur de 15 ans et d'un jeune majeur. Pour le second, le parquet avait requis le placement en détention provisoire, et a donc fait appel de la décision de placement sous contrôle judiciaire.

Les deux hommes ont été interpellés dans le 14e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône) et sont poursuivis pour avoir détruit la voiture impliquée dans un accident de la route mortel samedi soir. Le conducteur de la voiture et "la femme qui l’accompagnait" sont toujours "activement recherchés" par les enquêteurs, rappelle le parquet. Les deux jeunes nient leur implication dans l'accident et assurent avoir été sollicités pour brûler le véhicule.

Course-poursuite après le vol d'une montre

Pour rappel, samedi soir, place de Lenche à Marseille, un automobiliste au volant d'une BMW série 2 "percutait volontairement de manière très violente, après une course-poursuite, un scooter Yamaha monté par deux individus qui venaient de dérober avec violences" sa montre, a détaillé le parquet. Le conducteur du scooter, "un majeur défavorablement connu des services de police et de justice et en séjour irrégulier sur le territoire", est mort sur les lieux de l'accident.

Le lendemain, peu après 4 heures du matin, dans le 14e arrondissement de Marseille, les enquêteurs arrêtent "un jeune majeur et un mineur âgé de 15 ans", à proximité "d’un véhicule en feu se révélant être le véhicule BMW impliqué", ajoute le procureur de la République.