À Marseille, un automobiliste percute délibérément deux voleurs à scooter tuant l’un des occupants

Samedi, après s’être fait voler sa montre de luxe, un homme a poursuivi les voleurs et les a percutés en voiture. Le conducteur du scooter, un majeur, est mort sur les lieux de l'accident.

Deux hommes, un jeune majeur et un adolescent de 15 ans, ont été interpellés dimanche 4 août dans le 14e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône) et sont poursuivis pour avoir détruit la voiture impliquée dans un accident de la route mortel samedi soir à Marseille, a déclaré le parquet de Marseille lundi soir. Le conducteur de la voiture et "la femme qui l’accompagnait" sont toujours "activement recherchés" par les enquêteurs.

Samedi soir à 23h10, place de Lenche à Marseille, détaille le procureur Nicolas Bessone dans un communiqué, un automobiliste au volant d'une BMW série 2 "percutait volontairement de manière très violente, après une course-poursuite, un scooter Yamaha monté par deux individus qui venaient de dérober avec violences" sa montre. Le conducteur du scooter, "un majeur défavorablement connu des services de police et de justice et en séjour irrégulier sur le territoire", est mort sur les lieux de l'accident. Le passager du scooter, "identifié comme étant un mineur étranger isolé", est toujours hospitalisé avec un pronostic vital engagé. La division de la criminalité territoriale est alors saisie de l'enquête.

La voiture incendiée le lendemain, deux hommes interpellés

Le lendemain, très tôt (4h23), dans le 14e arrondissement de Marseille, les enquêteurs arrêtent "un jeune majeur et un mineur âgé de 15 ans", à proximité "d’un véhicule en feu se révélant être le véhicule BMW impliqué", ajoute le procureur de la République. Ces deux jeunes hommes avouent pendant leur garde à vue qu'ils ont "été sollicités pour incendier le véhicule". Ils contestent avoir participé à l'accident de la route mortel. Ils n'ont donné "aucune indication précise sur leur commanditaire", relate le parquet de Marseille qui a requis un placement en détention provisoire contre le jeune majeur et un placement sous contrôle judiciaire pour le mineur. Ils doivent être présentés à un juge d'instruction. Les deux hommes sont poursuivis pour "destruction de biens par incendie" et "destruction de preuve issue de la commission d’un crime".

Le parquet de Marseille a ouvert une autre information judiciaire, cette fois-ci contre X, pour "assassinat" et "tentative d’assassinat", "non-assistance à personne en danger", "destruction de biens par incendie" et "destruction de preuve issue de la commission d’un crime". Le conducteur de la BMW et sa passagère qu'il a laissée sur place lors de l'accident de la route, place de Lenche, sont toujours recherchés par les enquêteurs.

Parallèlement, ajoute le procureur, "une enquête de flagrance distincte a été ouverte pour les faits de vol avec violence et en réunion de la montre".