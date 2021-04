Vidéo La France est-elle toujours dans la course technologique ? Suivez en direct les débats du Cercle des économistes et posez vos questions

La France est-elle toujours dans la course technologique ? Suivez en direct les débats du Cercle des économistes et posez vos questions

La crise de la Covid-19 a mis les technologies au cœur de nos vies. Mais sont-elles la solution à tous nos problèmes ? L’exemple des GAFAM montre la complexité de l’équation de la souveraineté technologique : impulser un rythme soutenu d’innovation tout en prenant le temps de les contrôler.

Cette équation est pourtant la condition pour créer plus d’emplois, plus d’opportunités et affirmer sa puissance à l’international. Les États-Unis et la Chine ont pris une avance considérable. Pourquoi la France et l’Europe, malgré leurs nombreux atouts, ont-elles été dépassées ? Pourront-t-elles rattraper leur retard ? Les technologies sont-elles la solution à tous nos problèmes ? Comment garder le contrôle sur la tech tout en restant dans la course à l'innovation ? Le Cercle des économistes lance le débat à Grenoble, mardi 4 avril, avec franceinfo, pour ce troisième rendez-vous après Toulouse, le 10 décembre (comment éviter une génération sacrifiée) et Rennes, le 4 février (va-t-on vraiment réindustrialiser la France ?). Le débat est aussi sur les réseaux sociaux #TechForFrance

Le programme des échanges

• 9h00 - 9h20. Introduction

Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes

Eric Piolle, maire de Grenoble.

• 9h20 - 10h00. Recherche française : enrayer le déclin

Philippe Aghion, membre du Cercle des économistes

Geneviève Fioraso, ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Émilie Mouren-Renouard, vice-présidente et membre du Comité exécutif d'Air Liquide

1 Focus : développer les technologies d'avenir

Quel impact de l’innovation sur notre potentiel de croissance ? Comment alimenter la R&D ? Comment attirer et créer des conditions propices aux chercheurs et à leurs travaux ? Face aux difficultés de financement des entreprises actuelles, peut-on leur demander d’investir plus ? L’après-crise est-il le meilleur moment pour prendre des risques et investir l’avenir ? Faut-il sélectionner des secteurs stratégiques prioritaires ? Lesquels ? L’État doit-il redevenir stratège et bâtir la planification de la recherche ?

• 10h05 - 10h15. La parole aux entreprises

Bruno Cercley, PDG de Rossignol

• 10h15 - 10h30. Grand Témoin

Claire Chanterelle, directrice générale d'inovallée

• 10h30 - 11h30. Table-ronde suivie de Q/A avec le public

Isabelle Mejean, professeure à l'École Polytechnique

Kat Borlongan, directrice de la Mission French Tech

Gaëlle Calvary, professeure, vice-présidente en charge de la Valorisation, Grenoble INP

Pascal Imbert, président du directoire de Wavestone

Christian Rouchon, directeur général du Crédit Agricole du Languedoc

Emmanuel Sabonnadière, directeur du CEA-Leti

Focus modéré par Matthieu Estrangin, Le Dauphiné Libéré

2 Focus : climat, santé, alimentation... la technologie peut-elle réondre à tout ?

Attend-on trop de la technologie ? Quelle révolution de nos usages doit-on en attendre ? La digitalisation de la société a-t-elle accéléré avec la pandémie ? Les habitudes du confinement vont-elles transformer le travail et la société ? Démocratie et technologie font-elles bon ménage ? La technologie sauvera-t-elle le climat ?

• 11h35 - 11h45.La Parole aux entreprises

Giorgio Anania, Chairman & CEO d'Aledia

• 11h45 - 12h00. Grand Témoin

Virginie Brun, CEA

• 12h00 - 13h00. Table-ronde suivie de Q/A avec le public

Claire Waysand, membre du Cercle des économistes

Alix Pradère, présidente d'Opusline

Thomas-Olivier Léautier, Chief Economist d'EDF

Etienne Grass, Global Head of Public Sector chez Capgemini Invent

Jean Schmitt, PDG de Jolt Capital.

Focus modéré par Saléra Benarbia, Le Dauphiné Libéré

3 Focus : maîtriser l’impact social et culturel de la technologie

• 14h30-14h40. La parole aux entreprises

Sylvie Ouziel, Présidente internationale, Envision Digital

• 14h40-14h55. Grand Témoin

Jacques Attali, Président du Conseil de surveillance, Institut de l’Économie Positive

• 14h55-15h55. Table-ronde suivie de Q/A avec le public

Emmanuelle Auriol, Membre, Le Cercle des économistes

Marie Cohen-Skalli, Co-directrice, Emmaüs Connect

Olivier Crouzet, Directeur de la coordination pédagogique, École 42

Inès Leonarduzzi, Fondatrice, Digital For The Planet

Eva Sadoun, Co-fondatrice et Présidente, LITA.co

Focus modéré par Fanny Guinochet, franceinfo

4 Focus : la technologie européenne peut-elle redevenir pionnière ?

• 16h00-16h10. La parole aux entreprises

Thierry Tingaud, Président, STMicroelectronics France

• 16h10-16h25. Grand Entretien

Cédric Villani, Député, Assemblée nationale

• 16h25-17h25. Table-ronde suivie de Q/A avec le public

Dominique Roux, Membre, Le Cercle des économistes

Frédéric Desprez, Directeur du Centre de recherche, INRIA Grenoble

Olivier Girard, Président France & Benelux, Accenture

Marwan Elfitesse, Responsable des Programmes Start-up et des Relations Investisseurs, Station F

Focus modéré par Fabien Cazeaux, France Inter

Conclusion

• 17h30-17h50. Table-ronde de clôture

Christel Heydemann, Présidente, Schneider Electric France

Vincent Giret, Directeur de l’Information et des Sports, Radio France

Philippe Carli, Président, Groupe EBRA - en charge du Dauphiné Libéré

• 17h50-18h20. Conclusions et recommandations du Cercle des économistes

Françoise Benhamou, Co-Présidente, Le Cercle des économistes

Jean-Hervé Lorenzi, Fondateur, Le Cercle des économistes

David Thesmar, Membre, Le Cercle des économistes