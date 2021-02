VIDEO. Va-t-on vraiment réindustrialiser la France ? Suivez en direct les débats du Cercle des économistes et posez vos questions

La crise du Covid-19 a agi comme un révélateur du déclin industriel de la France. Et a remis en avant les questions de relocalisation et de réindustrialisation du pays. Le 4 février, le Cercle des économistes lance le débat, avec une journée une journée de débats et de décryptages sur le thème "Va-t-on vraiment réindustrialiser la France ?". Un événement à suivre en direct avec près de 50 intervenants. Posez vos questions et apportez votre contribution au grand débat. Une journée en direct depuis Rennes, à suivre avec franceinfo.

Cet événement est la première étape d’un cycle de conférences organisé par Le Cercle des économistes autour du thème : "Résister aujourd’hui pour réinventer demain". Quatre sujets majeurs pour la reprise seront abordés dans quatre grandes villes de France : après la jeunesse (Toulouse), la réindustrialisation (Rennes), la tech (Paris) et la finance (Lille).

Le programme des échanges

9h-9h20. Mot d’accueil par Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes.

9h20-9h40. Grand décryptage de la situation française.

9h40-10h. Grand témoignage – Les secteurs clés de la réindustrialisation européenne.

1 L’exception industrielle de l’Ouest de la France, un atout pour les relocalisations post-crise ?

10h05 – 10h15. La parole aux entreprises (Sylvie Casenave-Péré, Groupe Posson-Packaging)

10h15 – 11h25. Table-ronde suivie de Q/A avec le public.

Keynote speaker : Thierry Troesch, président de la CCI Côtes d’Armor.

Christian Couilleau, ancien directeur général du groupe Even

Loïc Hénaff, président de l’association Produit en Bretagne.

Pierre Jacquet, membre du Cercle des économistes.

2 Faut-il relocaliser, réindustrialiser ou localiser des industries nouvelles ?

11h30 – 11h40. La parole aux entreprises (Pierre-André de Chalendar, PDG de Saint-Gobain).

11h40 – 12h50. Table-ronde suivie de Q/A avec le public.

Keynote speaker : Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique.

Patrice Geoffron, membre du Cercle des économistes.

Sylvie Jéhanno, PDG de Dalkia.

Alexandre Saubot, président de France Industrie.

3 Innovations et excellence : valoriser les expertises territoriales pour construire la France de demain

14h00 – 14h10. La parole aux entreprises (Luc Lesénécal, président des Tricots Saint-James).

14h10 – 15h20. Table-ronde suivie de Q/A avec le public.

Keynote speaker : Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance.

Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes.

André Cartapanis, membre du Cercle des économistes.

Nathalie Durand-Prinborgne, secrétaire de la section Force ouvrière des Chantiers de l’Atlantique.

Eric Philippe, président du pôle de compétitivité agroalimentaire Valorial.

Grand témoignage

15h25 – 15h40. Les secteurs clés de la réindustrialisation en France. Discussion entre Louis Gallois, président de La Fabrique de l’Industrie, et David Thesmar, membre du Cercle des économistes.

4 L’action publique en question face aux réindustrialisations

15h45 – 15h55. La parole aux entreprises (Olivier Kitten, président d’Affilogic).

15h55 – 17h05. Table-ronde suivie de Q/A avec le public.

Keynote Speaker : Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.

Guy Hascoët, président de la Coop des masques.

El-Mouhoub Mouhoud, président de l’Université Paris Dauphine.

Jean-Paul Pollin, membre du Cercle des économistes.

Sophie Primas, présidente de la Commission des Affaires économiques du Sénat.

Alain Trannoy, membre du Cercle des économistes.

5 Capital humain : former, valoriser et reconvertir

17h10 – 17h20. La parole aux entreprises (Jocelyne Madec, présidente de l’UIMM Bretagne).

17h20 – 18h30. Table-ronde suivie de Q/A avec le public.

Keynote speaker : Akiko Suwa-Eisenmann, membre du Cercle des économistes Nathalie Chusseau, université de Lille.

Anne Beauval, directrice déléguée de l’IMT Atlantique.

Pierre Jacobs, directeur Grand Ouest Orange.

Stéphanie Lagalle-Baranès, directrice générale d’OPCO 2i (Opérateur de compétences interindustrie).

Olivier Lluansi, associé, Strategy, PwC.

Conclusions : quel plan de relocalisation soutenable pour sauver les territoires ?

18h35 – 18h50. Interview de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, par Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes.

18h55 – 19h00. Mot de Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes.

19h00– 19h20.

Dominique Carlac’h, vice-présidente et porte-parole du Medef.

Vincent Giret, directeur de l’information et des sports de Radio France.

François-Xavier Lefranc, directeur de la rédaction de Ouest-France.

19h20 – 19h40.

Emmanuelle Auriol, Membre du Cercle des économistes.

Patrice Geoffron, Membre du Cercle des économistes.

Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des économistes.

