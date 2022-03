Pour qui Eric Zemmour votera-t-il s'il n'est pas qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle ? La question a été posée en conclusion de l'entretien du candidat d'extrême droite lors de l'émission "Elysée 2022", jeudi 17 mars sur France 2.

"Je serai au second tour (...) Nous verrons. Vous verrez que je serai au second tour", a répondu l'ancien polémiste et leader du parti Reconquête !, bottant en touche. "Je n'appellerai pas à voter pour Emmanuel Macron, ça c'est sûr", a-t-il simplement ajouté, interrogé sur son choix entre le président-candidat et la candidate du Rassemblement national, Marie Le Pen.

Le président sortant et candidat à sa réélection est crédité de 31% des intentions de vote au premier tour du scrutin, devant Marine Le Pen (15,5%). Suivent Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour (12%) et Valérie Pécresse (11%), selon notre baromètre quotidien Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France.