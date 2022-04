"Quel est le vote efficace écologiste au soir du premier tour ?" La question était posée à Yannick Jadot sur le plateau de l'émission "Elysée 2022" sur France 2, mardi 5 avril. Le programme du candidat d'EELV est jugé par l'association Les Shifters, spécialiste de la transition énergétique, avec celui de Jean-Luc Mélenchon comme "proche" de respecter l'accord de Paris sur le climat. Reste que le leader de la France insoumise est crédité de 16,5% des intentions de vote, selon les derniers sondages, quand Yannick Jadot plafonne à 5,5%.

"L'écologie est indissociable de la démocratie"

"Il n'y a pas de vote utile, (...) il faut voter pour ses convictions, pour l'efficacité. C'est le vote écologiste dimanche", a répondu l'intéressé. "Je ne dis pas que les sondages n'indiquent pas des tendances, mais je pense que quand il y a 40% des Français qui sont indécis, il va se passer beaucoup de choses dimanche", a-t-il poursuivi.

"Et puis l'écologie, pour moi, c'est indissociable de la démocratie. Moi, je ne veux pas un dirigisme vert, a souligné le candidat écologiste. Je veux que les forces vives du pays soient mobilisées et qu'on rassemble ce pays autour de la transition climatique." Sans détailler les différences de son programme avec celui de Jean-Luc Mélenchon sur l'écologie, Yannick Jadot assure ne pas rejoindre son rival d'extrême gauche sur les "principes" et les "valeurs".