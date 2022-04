Présidentielle : Emmanuel Macron jugé plus convaincant que Marine Le Pen après le débat d'entre-deux-tours, selon notre sondage

C'était un moment clé de l'entre-deux-tours de la présidentielle, un rendez-vous que les deux candidats assurent avoir soigneusement préparé pour convaincre les derniers indécis : le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mercredi 20 avril, a plutôt bénéficié au président sortant, selon le sondage réalisé jeudi par Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France. 43% des sondés estiment que c'est plutôt Emmanuel Macron qui s'est montré le plus convaincant, 24% estiment que c'est Marine Le Pen et 33% estiment qu'ils l'ont été autant l'un que l'autre, au terme des près de trois heures d'échanges.

C'est sans surprise chez leurs propres électeurs du premier tour que les deux candidats qui débattaient ont le plus convaincu : 85% des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour l'ont trouvé convaincant. C'est moins marqué chez ceux de Marine Le Pen : 65% estiment qu'elle a été la plus convaincante, 8% que c'est Emmanuel Macron, et 27% les renvoient dos à dos.

Chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, 43% estiment qu'Emmanuel Macron était plutôt le plus convaincant, 14% que c'était Marine Le Pen, et 43% estiment qu'ils l'étaient autant l'un que l'autre. Même schéma ou presque à droite, chez les électeurs de Valérie Pécresse : 43% sont ont été convaincus par Emmanuel Macron, 9% par Marine Le Pen, et 48% par ni par l'un ni par l'autre. Du côté des électeurs d'Eric Zemmour, c'est Marine Le Pen qui sort en tête avec 47%, contre 22% pour Emmanuel Macron et 31% ni l'un ni l'autre. Enfin, les électeurs de Yannick Jadot au premier tour désignent à 51% d'Emmanuel Macron comme le plus convaincant lors du débat, et 42% estiment que ni l'un ni l'autre ne l'ont été.

Méthodologie. Ce sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France s'appuie sur un échantillon total de 1 600 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogé le 21 avril 2022. L'échantillon a été interrogé par internet et a été constitué selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée, catégorie d'agglomération, région).