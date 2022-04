Résultats présidentielle 2022 : le projet de Marine Le Pen "est un programme d'exclusion", dénonce Rachida Dati, qui appelle à voter pour Emmanuel Macron

Rachida Dati, maire LR du 7e arrondissement de Paris, l'assure : le projet de Marine Le Pen "est un programme d'exclusion". Elle appelle à voter Emmanuel Macron pour faire "barrage" à l'extrême droite au second tour de la présidentielle, alors que Valérie Pécresse, candidate des Républicains termine en 5e position, sous la barre symbolique des 5%.

Rachida Dati dramatise ce second tour : "On n'est pas dans un débat de parti à parti, de nuances à nuances, de sensibilité à sensibilité. On est sur un débat vital pour la France, et c'est un courant politique [le RN] qui n'est pas pour la paix civile". Elle souhaite que "la France ne fasse pas ce saut dans le vide".

"Avec l'extrême droite, les premières victimes seront les plus fragiles, les plus modestes, les classes populaires, les classes moyennes, ceux qui n'auront pas d'autre choix que de subir ce courant politique." Rachida Dati à franceinfo

À propos du score historiquement bas de la candidate LR lors du premier tour de la présidentielle, Rachida Dati reconnaît que son courant "a la gueule de bois". Un échec "n'est jamais agréable, surtout pour un parti de gouvernement". Elle dénonce "un immense gâchis" alors que "comme en 2017, on avait tout pour gagner". La maire LR du 7e arrondissement n'a pas hésité à critiquer Valérie Pécresse durant la campagne. Mais désormais "le sujet n'est pas de chercher les responsabilités" de cet échec, assure Rachida Dati.

Enfin, après la position d'Éric Ciotti, soutien LR de Valérie Pécresse, qui assure ne pas voter pour Emmanuel Macron au second tour, la cohabitation est-elle possible avec lui au sein de LR ? "La question aujourd'hui ce n'est pas la cohabitation au sein d'un parti", répond-elle. "Le débat aura lieu après le 24 avril", conclut Rachida Dati.