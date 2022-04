Résultats présidentielle 2022 : des incidents à Rennes et Lyon après l'annonce des estimations du premier tour

A Rennes, environ 600 personnes ont répondu à un appel à une manifestation spontanée et des heurts ont éclaté. A Lyon, une centaine de personnes ont également défilé, et quelques individus ont fait irruption dans la mairie du 1er arrondissement.

Des incidents ont éclaté dans le centre de Rennes (Ille-et-Vilaine) et à Lyon, dimanche 10 avril, où plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à l'annonce du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Plusieurs dégradations ont été constatées dans les deux cas.

Environ 600 personnes ont défilé dans les rues du centre-ville de Rennes en scandant des slogans anticapitalistes et anti-fascistes, a constaté France Bleu Armorique après l'annonce des estimations. Les manifestants se sont réunis vers 20h30 dans le centre historique de Rennes, place Sainte Anne. Parmi les slogans entendus, "le refus de faire barrage à Marine Le Pen". La devanture d'un restaurant a été attaquée et des tags ont été aposés sur les vitres, et des portes en verre ont été en partie brisées. Le commissariat de la rue de Penhoët a aussi été attaqué.

Les manifestants se sont arrêtés dans le centre historique de Rennes devant le commissariat de la rue de Penhoët, le 10 avril 2022 à Rennes (Ille-et-Vilaine). (FRANCE BLEU ARMORIQUE)

Sur une place du centre-ville, un feu a été allumé avec notamment du matériel de chantier, nécessitant l'intervention des pompiers, a constaté l'AFP. Des policiers sont intervenus tard dans la soirée pour disperser la manifestation. La maire socialiste de Rennes Nathalie Appéré a condamné ces violences sur son compte Twitter : "La démocratie, ce n'est pas et ce ne sera jamais la violence ni le vandalisme".

Un isoloir brisé dans une mairie de Lyon

A Lyon, une centaine de personnes ont également fait éclater leur colère, rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Certains ont fait irruption dans la mairie du 1er arrondissement où un isoloir a été cassé et une vitre brisée. "A 22h25 des manifestants ont lancé des projectiles sur les vitres pendant le dépouillement", raconte la maire d'arrondissement Yasmine Bouagga. "Ils ont pénétré dans une salle adjacente à celle du dépouillement et les assesseurs les ont fait sortir pour permettre le bon déroulement des opérations de comptage."

Plusieurs vitrines ont été caillassées et des tirs de mortier d'artifice ont été lancés dans le quartier de la Croix Rousse. Des abribus ont été vandalisés et quelques vitrines endommagées. La police a fait usage de gaz lacrymogène et les heurts se sont terminés vers 23h30, selon les équipes de France 3.