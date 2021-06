Régionales : la question des éoliennes s’invite dans la campagne en Centre-Val-de-Loire

C’est un sujet qui suscite beaucoup de discussions dans le Centre-Val-de-Loire. De nombreux habitants critiquent la présence des éoliennes près de leurs habitations. "On vient ici pour un paysage, pour une tranquillité, pour une qualité de vie qui est en train de se dégrader", estime Anne Martin, habitante de Lury-sur-Arnon (Cher). "Ce n’est pas acceptable encore une fois de voir sa maison perdre de la valeur à cause d’éoliennes qui ne rapportent qu’à un certain nombre de personnes", rajoute Cédric Gourin, membre de l’association Lury sans éoliennes.

Les candidats à l’élection régionale prennent position

Plusieurs candidats ne partagent pas le même avis sur la question des éoliennes. "Je m’opposerai déjà à toute nouvelle construction parce qu’il y a plein de projets d’éoliennes", annonce Aleksandar Nikolic, membre de la liste Rassemblement national. De son côté, François Bonneau, membre de la liste Parti socialiste, estime qu’il "faut que l’on ait, pour une part de l’énergie électrique, du renouvelable. Donc il faut continuer, mais il faut le dialogue, il faut la concertation."