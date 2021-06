Vrai ou fake : comment recycler les éoliennes ?

Une éolienne ne dure qu'une vingtaine d'années. Alors que faire de ces équipements, qui culminent à plus de 120 mètres ? A partir de 2022, toute éolienne démontée devra être recyclée à hauteur d'au moins 90% de sa masse totale. La base et le mât, composés d'acier et de béton, qui constituent la majorité de l'engin, se recyclent facilement.

Pas de solution pour les pales

La partie rotative de l'éolienne, la pale, pose davantage de problème. Elles sont faites de matériaux composites, conçus pour allier résistance et légèreté. D'ici 2023, plus de 14 000 pales d'éoliennes seront mises hors service en Europe. Or, elles ne se recyclent qu'à hauteur de 35%. Elles devront être incinérées, ce qui est onéreux. Résultat, elles ont toutes leurs chances de finir leur course dans des décharges, à moins de trouver une meilleure option.