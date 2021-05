Régionales en Centre-Val de Loire : le RN en tête au premier tour, issue très incertaine au second tour, selon un sondage

Ces élections auront lieu les 20 et 27 juin. La liste du RN pourrait l'emporter au second tour (30%) en cas de quadrangulaire.

La liste Rassemblement national conduite par Aleksandar Nikolic arrive en tête (28%) des intentions de vote au premier tour des élections régionales en Centre-Val de Loire, selon un sondage Ipsos Sopra/Steria pour France Bleu publié mardi 18 mai.

La liste du RN pourrait même l'emporter au second tour (30%) en cas de quadrangulaire, même si l'écart avec les listes LREM/Modem (25%) et avec une possible fusion des deux listes de gauche (28 à 29%) reste très faible et rend l'issue de ce scrutin totalement incertaine.

L'exécutif sortant arrive troisième

Au premier tour, le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, Marc Fesneau (Modem/LREM), arrive en deuxième position avec 21% des intentions de vote. Il est suivi du président sortant François Bonneau (PS/PCF), avec 19%, puis du député et conseiller régional d'opposition Nicolas Forissier (LR/UDI), avec 16%. La deuxième liste de gauche, soutenue par Europe-Écologie-Les Verts, la France Insoumise et Génération.s, conduite par le vice-président sortant Charles Fournier, arrive en cinquième position avec 11% des intentions de vote au premier tour.

La délinquance (34%) est la principale préoccupation des habitants de la région comme de ceux de l’ensemble du pays. En revanche, les inquiétudes sur le système de santé sont particulièrement élevées (33% au lieu de 20% sur l’ensemble de la France). Les élections régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021 et toutes les listes candidates sont à retrouver ici.

Ce sondage Ipsos Sopra/Steria pour France Bleu a été réalisé par internet du 12 au 15 mai 2021, sur un échantillon de 1 000 personnes inscrites sur les listes électorales en Centre-Val de Loire, constituant un échantillon représentatif des habitants de la région âgés de 18 ans et plus.