Elections régionales en Île-de-France : Valérie Pécresse en tête des intentions de vote, selon notre sondage

Valérie Pécresse, présidente sortante de la région Île-de-France, apparaît en position de force alors que les élections régionales se profilent. Quel que soit le scénario au second tour, sa liste arrive en tête des intentions de vote dans un sondage Ipsos Sopra-Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France publié samedi 10 avril. Une majorité de Franciliens (56%) jugent en effet "bon" le bilan de la majorité sortante, certains (7%) l'estiment même "excellent".

En tête au second tour face à la gauche et le RN

Dans l'hypothèse d'une quadrangulaire au second tour, la liste de Valérie Pécresse, soutenue par Les Républicains, l'UDI et son mouvement Libres !, rassemblerait 36% des suffrages. Une liste de gauche conduite par Audrey Pulvar, soutenue par le PS, ou l'écologiste Julien Bayou récolterait 32% des voix. La liste de Jordan Bardella, soutenue par le RN, arriverait troisième avec 19% des suffrages. La liste de Laurent Saint-Martin, soutenue par LREM, le MoDem et Agir, serait dernière avec 13% des voix.

Dans l'hypothèse d'une triangulaire au second tour, la liste de Valérie Pécresse rassemblerait 45% des suffrages. Une liste de gauche conduite par Audrey Pulvar ou l'écologiste Julien Bayou récolterait 36% des voix. La liste de Jordan Bardella arriverait dernière avec 19% des suffrages.

Des votes serrés pour la gauche au premier tour

Au premier tour, les principales listes de gauche sont au coude à coude : 12% des intentions de vote pour la liste conduite par Audrey Pulvar et soutenue par le Parti socialiste, 11% pour la liste conduite par Julien Bayou et soutenue par Europe Écologie-Les Verts et Génération-s, 11% également pour la liste conduite par Clémentine Autain et soutenue par La France Insoumise et le Parti communiste. La liste conduite par Valérie Pécresse arriverait quant à elle largement tête au premier tour avec 34% des voix.

Selon ce sondage, la délinquance est la principale préocupation des Franciliens (45%), devant l'environnement (30%), l'immigration (27%), les inégalités sociales (26%) et le chômage (23%).

Cette enquête Ipsos Sopra-Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France a été réalisée par Internet du 5 au 7 avril 2021, sur un échantillon de 1 000 personnes inscrites sur les listes électorales d’Ile-de-France, représentatif des habitants de la région âgés de 18 ans et plus.